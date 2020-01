Semaine pour un Québec sans tabac 2020





Fumer une cigarette par jour augmente les risques de maladies du coeur

MONTRÉAL, le 8 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Du 19 au 25 janvier 2020, la Semaine pour un Québec sans tabac souhaite sensibiliser la population aux méfaits de la consommation de tabac et plus particulièrement en ce qui a trait aux maladies cardiovasculaires et coronariennes. En effet, les maladies du coeur constituaient en 2017 la deuxième cause de décès au Canadai, et le tabac double, au moins, le risque de plusieurs autres maladies du coeur, dont l'infarctus du myocarde aigu, l'accident vasculaire cérébrale et l'insuffisance cardiaqueii.

À la veille du lancement de la 43e édition de la Semaine pour un Québec sans tabac, le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) est également fier de dévoiler son nouveau porte-parole : le comédien, ultra-marathonien et auteur, Patrice Godin.

« Ce qui me motive dans mon rôle de porte-parole de la Semaine pour un Québec sans tabac, c'est de rappeler aux gens l'importance de poser une action concrète pour contribuer à enrayer, éventuellement, le tabagisme au Québec. Ça peut être de cesser de fumer, d'aider quelqu'un à arrêter ou de sensibiliser un jeune à l'importance de ne pas commencer à fumer. Juste parler de la campagne en famille, entre amis ou entre collègues, ça peut faire une grande différence si tout le monde s'y met! », indique-t-il. « J'ai fumé pendant presque 25 ans de ma vie, j'ai aujourd'hui 52 ans, et ça fait maintenant 11 ans que j'ai arrêté. Pour moi, la peur des maladies du coeur a été l'élément déclencheur de mon processus d'arrêt tabagique. Début 2000, j'ai commencé à faire des crises de panique, j'avais peur de faire des infarctus et de mourir subitement. Ç'a été une grosse prise de conscience pour moi. Ç'a été un signal d'alarme. »

DE TOUT COEUR, ARRÊTEZ

Dès le 14 janvier, une toute nouvelle campagne publicitaire choc sera déployée à la télévision, en plus d'une variété de contenus sur les médias sociaux afin de sensibiliser la population québécoise aux méfaits du tabagisme. Celles-ci illustreront principalement les graves conséquences des maladies du coeur auxquelles les fumeurs s'exposent ainsi que les ressources à leur disposition s'ils souhaitent passer à l'action.

« Les maladies du coeur causées par le tabagisme sont encore méconnues et elles peuvent frapper à tout moment, souligne Annie Papageorgiou, directrice générale du CQTS. Si fumer une cigarette par jour augmente les risques de maladies du coeur, cela signifie que même une petite cigarette dans un contexte social peut éventuellement avoir des conséquences comme l'hospitalisation, la réduction des déplacements, un stress psychologique important voire, la mort! »

LES SERVICES J'ARRÊTE, TOUJOURS LÀ POUR VOUS AIDER

Afin d'obtenir gratuitement du soutien personnalisé dans leur démarche d'abandon du tabac, tout le monde peut recourir aux services J'ARRÊTE. Leurs spécialistes de l'arrêt tabagique sont disponibles par Internet sur le site jarrete.qc.ca ( iquitnow.qc.ca ), par téléphone (1 866 JARRETE (1 866 527-7383)), en personne dans les centres d'abandon du tabagisme du Québec et par texto ( smat.ca ).

À PROPOS DE LA SEMAINE

Coordonnée par le CQTS, la Semaine pour un Québec sans tabac est réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux et avec l'appui indispensable de plusieurs centaines de partenaires à travers tout le Québec. Elle invite à l'action et mobilise les milieux de vie afin d'atteindre une société où le tabac et ses conséquences sont moins présents.

À PROPOS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ

Véritable chef de file dans son domaine, le Conseil québécois sur le tabac et la santé oeuvre depuis plus de 41 ans à enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. La vision du CQTS : un Québec sans tabac! Ses actions mobilisatrices de prévention, de sensibilisation et de cessation du tabagisme ont contribué à améliorer significativement la santé des Québécois. L'organisme coordonne plusieurs programmes en milieu scolaire et communautaire, des campagnes sociétales, en plus d'oeuvrer à la prévention de la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

____________________________ i Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310039401 ii Banks, E., Joshy, G., Korda, R.J. et al. Tobacco smoking and risk of 36 cardiovascular disease subtypes: fatal and non-fatal outcomes in a large prospective Australian study. BMC Med 17, 128 (2019) doi:10.1186/s12916-019-1351-4, https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-019-1351-4

INFORMATIONS :

Portail Québec sans tabac : quebecsanstabac.ca

Page Facebook Québec sans tabac : facebook.com/quebecsanstabac

Conseil québécois sur le tabac et la santé : quebecsanstabac.ca/cqts

