Le gouvernement du Canada investit pour améliorer la sécurité ferroviaire au Canada

OTTAWA, le 7 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à améliorer l'éducation et la sensibilisation en matière de sécurité ferroviaire et travaille de près avec les compagnies de chemin de fer et les administrations routières afin de rendre les chemins de fer et les routes plus sécuritaires pour les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé un financement de 225 330 $ afin d'éduquer et de sensibiliser les collectivités au sujet de la sécurité ferroviaire et du transport sécuritaire de marchandises dangereuses au Canada.

L'Association canadienne de l'industrie de la chimie recevra 219 750 $ sur trois ans pour son Initiative réputée de sensibilisation de la collectivité et d'intervention d'urgence en matière de transports (TRANSCAERMD) de renommée mondiale, afin de :



construire un nouveau train de sécurité TRANSCAER, c'est-à-dire un wagon-citerne qui sera converti en salle de classe sur roues dans le but de former les intervenants d'urgence;

développer des outils de formation avancés, y compris des outils éducatifs de réalité virtuelle qui permettront une formation et une éducation de pointe, même dans les communautés les plus éloignées;

offrir, à l'aide de ces outils, une série de séances de formation partout au Canada aux collectivités et aux intervenants d'urgence.

Safe Rail Communities Inc. recevra 5 580 $ sur trois ans pour :

continuer de faire la promotion à l'échelle pancanadienne des ressources de sa trousse d'outils sur la sécurité ferroviaire, sensibiliser le public à la sécurité ferroviaire et distribuer des ressources sur papier aux collectivités autochtones qui les demandent;

mettre les ressources de sa trousse d'outils sur la sécurité ferroviaire à la disposition des Canadiens au moyen de sensibilisation communautaire, de messages d'intérêt public et de la création et de la distribution de documents et de ressources éducatives.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire est un élément essentiel de l'engagement du gouvernement du Canada de renforcer la sécurité ferroviaire pour assurer la sécurité des Canadiens et le bon fonctionnement du réseau ferroviaire.

« Un réseau de transport sûr et sécuritaire est important pour l'économie et les collectivités canadiennes. Cet investissement contribuera à améliorer les outils éducatifs et les mesures de sensibilisation visant à aider les régions mal desservies au pays. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Le Canada maintient l'un des réseaux de transport ferroviaire les plus sécuritaires au monde grâce aux efforts concertés de nombreux partenaires, notamment d'autres ordres de gouvernement, compagnies de chemins de fer et collectivités.

Le gouvernement du Canada a accordé plus de 71 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire.

Transports Canada prend des mesures pour mettre en oeuvre des recommandations du rapport d'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2018, en améliorant notamment la sécurité aux passages à niveau et celle des interactions entre les personnes et les trains.

