MYPINPAD obtient une homologation SPoC du PCI SSC pour les appareils iOS

MYPINPAD (« MPP »), le leader mondial de l'authentification personnelle sécurisée pour les solutions de paiement, a obtenu une certification du Conseil des normes de sécurité PCI (PCI SSC) pour sa saisie de code PIN basée sur un logiciel iOS sur une solution SPoC (« point de contact unique ») commerciale prête à l'emploi.

La société de technologie financière (fintech) basée au Royaume-Uni figure parmi les premières au monde à obtenir une certification pour sa solution PIN on Mobile innovante (« MPP mPOS »), évaluée par Brightsight. La solution permet aux smartphones et tablettes actuels de remplacer les traditionnels terminaux de point de vente et dispositifs de point de vente mobile (mPOS) pour la saisie des codes PIN.

La solution SPoC innovante de MYPINPAD est vue comme un élément important pour l'expansion massive prévue du nombre de dispositifs d'acceptation des paiements au niveau mondial. La solution peut être aisément intégrée dans des applications tierces et fournie sous forme de service.

Le coût des claviers PIN physiques est considéré comme une importante barrière à l'adoption globale des paiements par carte. MPP mPOS permettra aux entreprises, même les plus modestes, et à ceux qui se trouvent dans des économies peu desservies d'accepter les paiements par carte, tout en soulageant les commerçants et les plus grands détaillants de la charge d'acheter et d'entretenir d'importants stocks de terminaux de point de vente traditionnels.

Il est important de préciser que la saisie des codes PIN s'effectue via une image de clavier PIN standard (non codée), garantissant une adoption transparente par les clients. La technologie peut être utilisée par des personnes malvoyantes ou atteintes d'autres handicaps, ce qui est essentiel sur certains marchés, offrant ainsi la première solution totalement inclusive au monde.

Phil King, président-directeur général de MYPINPAD, a déclaré : « MYPINPAD est à l'avant-garde de la réflexion au sujet des solutions PIN on Mobile et de leur développement depuis 2012. Nous sommes fiers d'avoir obtenu la certification SPoC du PCI pour les terminaux iOS, proposant un clavier PIN non codé standard auquel les consommateurs font confiance et avec lequel ils sont familiers. Nous avons hâte d'annoncer la même chose pour les appareils sous Android prochainement.

Depuis sa création, MYPINPAD a fait preuve d'un engagement indéfectible à l'égard de cette technologie. Notre plateforme a été conçue pour mettre à disposition des solutions basées sur des lecteurs de cartes sécurisés et d'acceptation des paiements sans contact, la dernière étant appelée MPP SoftPOS en tant que solution purement logicielle, avec attestation et pré-intégration de notre code dans chaque module de sécurité matériel payShield. Nous sommes impatients de pouvoir offrir, à l'échelle mondiale, MPP mPOS certifié SPoC par l'industrie des cartes de paiement sur tous les terminaux et MPP SoftPOS approuvé dans le cadre d'un programme par cette même industrie sur les terminaux Android dans l'année à venir. »

« C'est un plaisir de travailler avec l'équipe créative et talentueuse de MYPINPAD et de contribuer à mettre sur le marché des solutions de paiement nouvelles et innovantes. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat avec MYPINPAD dans les années à venir », a affirmé Rob van Marrewijk, directeur du développement des affaires chez Brightsight.

À propos de MYPINPAD :

MYPINPAD est un leader mondial de l'authentification personnelle sécurisée pour les solutions de paiement installées sur les smartphones et tablettes disponibles sur le marché. Notre technologie exclusive et brevetée dans le monde entier permet de sécuriser et de protéger la saisie d'informations sensibles sur les écrans tactiles, créant ainsi un environnement digne de confiance. L'ensemble de solutions innovantes de MYPINPAD élimine le recours à du matériel spécialisé pour l'authentification personnelle, réduit le coût et la complexité, favorise une adoption rapide et tire parti des capacités de connexion des appareils intelligents.

Veuillez visiter www.mypinpad.com pour en savoir plus sur cette technologie transformatrice.

