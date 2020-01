Veristat renforce sa présence en Europe avec l'acquisition de The Clinical Trial Company Ltd.





Veristat, une organisation de recherche clinique (ORC) à service intégral, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de The Clinical Trial Company Ltd. (TCTC Group), une organisation de recherche clinique mondiale qui a son siège en Europe. TCTC Group fournit des services portant sur des opérations cliniques, des services réglementaires, personnels et médicaux pour des études cliniques intégrales et des essais cliniques indépendants, à des sociétés biopharmaceutiques du monde entier.

L'acquisition de TCTC Group permet de valoriser des atouts complémentaires et d'offrir une ampleur supplémentaire pour fournir des approches dernier cri supérieures permettant d'atténuer les risques et d'obtenir des résultats significatifs pour les sponsors et leurs patients du monde entier. TCTC Group apporte toute la richesse de son expérience des essais de thérapie génique et cellulaire, du système nerveux central (SNC) et des maladies orphelines, en fournissant des services de recherche clinique de qualité aux entreprises présentes dans ces secteurs. TCTC Group apporte en outre sa connaissance et son expérience du conseil à la clientèle dans le domaine des stratégies d'essais dans le domaine des thérapies innovantes. TCTC Group a exécuté avec succès des essais dans le cadre de la première thérapie génique approuvée en Europe, établissant ainsi la norme pour les autres thérapies géniques en cours.

"Avec l'ajout de TCTC Group, Veristat a acquis une équipe d'experts hautement qualifiés capables de soutenir ses clients dans le monde entier," a affirmé Patrick Flanagan, directeur général de Veristat. "Le fait de fournir des services cliniques supérieurs grâce à notre équipe élargie nous permettra de mieux gérer, recruter et réaliser les essais cliniques de nos clients à l'échelle internationale. Ces dernières années, l'industrie a vu son financement augmenter dans le domaine de la recherche sur le système nerveux central et les thérapies géniques. L'ajout de l'équipe TCTC a permis à Veristat de renforcer ses ressources dans cette catégorie thérapeutique essentielle, devenant ainsi un chef de file des essais cliniques sur les médicaments de thérapie innovante," a-t-il ajouté.

TCTC Group apporte à Veristat 17 années d'expertise en Europe dans le domaine de la gestion des projets et des opérations cliniques. Dans le cadre de cette acquisition, Veristat conservera le personnel expérimenté, constitué d'experts cliniques et de contractants, développé par TCTC Group. Ewan Campbell, cofondateur et ancien directeur de TCTC Group, restera en poste afin de mettre son expérience et son expertise à la disposition des clients communs. Ewan travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur, notamment pour de nombreuses sociétés pharmaceutiques dont Merck Serono, Genzyme et Abbott. Il a également occupé des postes dans deux jeunes entreprises de biotechnologie, toutes deux cotées à la Bourse de Londres.

"L'équipe de TCTC Group est ravie de faire partie de Veristat,' a affirmé Ewan Campbell, cofondateur et ancien directeur de TCTC Group. "L'acquisition de la société par Veristat améliore nos capacités dans l'ensemble de nos services pour répondre de façon proactive à la demande de nos sponsors. Les forces combinées que représentent le personnel et les services feront de Veristat l'organisation de recherche clinique de prédilection des petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'aide pour mettre à disposition des patients du monde entier des thérapies nouvelles et complexes," a-t-il poursuivi.

Veristat est une organisation de recherche clinique (ORC) à service intégral, impactante et centrée sur la science, qui s'engage à s'associer à des sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux, afin de faire progresser leurs thérapies tout au long de l'ensemble du processus de développement clinique et de soumission réglementaire. Veristat aide ses clients à résoudre les défis uniques et complexes qui se présentent lorsque l'on s'efforce d'accélérer les thérapies en cours de développement vers une approbation réglementaire réussie - de la conception de l'étude au rapport, en passant par le développement du protocole, le choix du site, le lancement de l'étude, la surveillance clinique, la collecte des données et l'analyse. Veristat fournit une prise de décisions stratégique basée sur l'expérience, l'efficacité opérationnelle nécessaire pour gérer et surveiller les essais internationaux, l'expertise en matière de données biométriques permettant de recueillir, d'analyser et de présenter les données relatives aux essais cliniques à diverses agences réglementaires, ainsi que les compétences thérapeutiques et médicales permettant de surveiller l'ensemble du processus. Enfin, nous aidons nos clients à commercialiser leurs produits avec succès, afin de mettre à disposition leurs thérapies pour améliorer et sauver des vies humaines. Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://www.veristat.com.

