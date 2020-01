La technologie DMS de Seeing Machines va faire l'objet d'une démonstration par Veoneer sur le salon CES





LAS VEGAS, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- La technologie de système de surveillance du conducteur (DMS), alimentée par l'intelligence artificielle et à la pointe du secteur de Seeing Machines, va être présentée par le partenaire de collaboration et leader mondial de la technologie automobile Veoneer, à l'occasion du CES 2020, dans le pavillon Tech East, Las Vegas Convention Centre, Platinum Lot 1.

Veoneer va montrer comment, à son avis, la conduite au quotidien va évoluer à l'avenir. Pour ce faire, elle va présenter une gamme de nouvelles solutions d'aide au conducteur, de conduite collaborative et de conduite autonome qui devraient se généraliser au cours de la décennie qui commence, ce qui est une première. Veoneer va également dévoiler un nouveau produit sur les routes de Las Vegas, qui permet aux conducteurs d'appuyer tout simplement sur un bouton pendant la conduite, de retirer les mains du volant et de laisser la voiture prendre en charge en toute sécurité certaines parties du trajet quotidien.

Ce sera la cinquième fois que Veoneer participe au CES et la première fois que l'entreprise montrera ses capacités de pointe sur les routes publiques.

Parmi les autres technologies fondamentales qui seront mises en exergue, exposées et démontrées par Veoneer sur le CES, citons les caméras à vision et radars à vision de dernière génération et la technologie 5G, en partenariat avec Ericsson et Ericsson Connected Vehicle Cloud, qui activent et améliorent les solutions Veoneer, ainsi que la surveillance du conducteur et de l'habitacle et l'imagerie thermique de dernière génération.

La technologie de surveillance du conducteur FOVIO de Seeing Machines utilise une technologie avancée de vision par ordinateur pour mesurer et analyser avec précision la position de la tête, les mouvements des paupières et la fixation du regard dans une gamme complète de conditions d'éclairage exigeantes, y compris à travers des lunettes de soleil. Ces données sont traitées pour interpréter les niveaux d'attention, de concentration, de somnolence et les troubles éventuels du conducteur afin de fournir aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) des données essentielles en temps réel.

La technologie DMS est vouée à devenir la norme dans la plupart des voitures particulières modernes pour améliorer la sécurité du conducteur et de la conduite semi-automatique, en vertu des orientations récentes du Programme européen d'évaluation des nouveaux véhicules (NCAP), de la Commission européenne et du Conseil national de la sécurité des transports (une agence des États-Unis), ceci dans le but de juguler la conduite en état de distraction et/ou de somnolence et d'améliorer la sécurité des piétons et des passagers.

Paul McGlone, PDG de Seeing Machines a commenté à ce sujet : « Notre collaboration avec Veoneer continue d'être fructueuse, car nous développons une technologie de pointe de systèmes de surveillance du conducteur visant à améliorer la sécurité sur les routes. Nous sommes très heureux de voir la technologie DMS de Seeing Machines intégrée dans l'espace d'exposition de Veoneer sur le CES, où sont présentées des solutions technologiques sophistiquées qui aideront l'industrie automobile à améliorer l'assistance au conducteur en matière de sécurité et de confort, aujourd'hui et dans les voitures de demain ».

Seeing Machines poursuit son développement à titre de leader automobile de la technologie DMS et elle a d'ailleurs récemment élargi ses partenariats avec des clients équipementiers d'origine (OEM) existants.

