Déclaration du premier ministre sur les résultats de l'élection présidentielle en Croatie





OTTAWA, le 6 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur les résultats de l'élection présidentielle en Croatie :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Zoran Milanovi? pour sa victoire électorale.

« Je suis impatient de travailler avec le président Milanovi? dans les dossiers qui importent à nos deux pays, qu'il s'agisse de faire progresser les droits de la personne, de favoriser la croissance économique, ou de défendre les intérêts des femmes et des filles à travers le monde.

« Le Canada et la Croatie entretiennent une solide amitié, qui est fondée sur des liens étroits entre nos populations, ainsi que des valeurs et des priorités communes.

« La Croatie est un allié précieux de l'OTAN; elle a servi aux côtés des Forces armées canadiennes en Afghanistan, au Kosovo et dans d'autres missions, et elle continue de jouer un rôle important dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN. Grâce à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, nos activités commerciales et nos investissements sont destinés à se développer d'une manière qui fonctionne pour les gens et les entreprises de nos deux pays.

« Ensemble, nous continuerons de renforcer notre relation et de créer des opportunités pour les Canadiens et les Croates. »

