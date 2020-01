Colgate annonce une technologie innovante visant à révolutionner la santé buccale





La brosse à dents électrique intelligente Colgate ® Plaqless Pro remporte le prix de l'innovation au CES avant son lancement en 2020

LAS VEGAS, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Colgate présente une brosse à dents intelligente inédite dans sa catégorie dotée d'une nouvelle technologie de captage optique qui détecte l'accumulation de biofilm dans la bouche, si bien qu'il peut être éliminé lors du brossage. La brosse à dents électrique intelligente Colgate® Plaqless Pro vise à révolutionner les soins buccaux en offrant des informations précises en temps réel qui sont propres à chaque bouche et à la technique de brossage distincte de chaque individu.

Lorsqu'elle sera lancée plus tard cette année, la brosse à dents Colgate® Plaqless Pro sera la première brosse à dents électrique disponible dans le commerce qui détecte l'accumulation de biofilm et accompagne en temps réel pour un brossage plus complet. Elle a été saluée aujourd'hui au Consumer Electronics Show (CES) avec le prix de la meilleure innovation pour la santé et la beauté.

« Chez le dentiste, nous commençons à voir un intérêt pour des soins buccaux de précision qui adaptent le traitement aux besoins particuliers de chaque patient », explique le Dr Maria Ryan, directeur des soins dentaires chez Colgate. « La brosse à dents électrique intelligente Colgate® Plaqless Pro est inspirée par cet intérêt et renforce l'efficacité du brossage en tenant compte de la technique de brossage d'un individu et de l'accumulation de biofilm dans sa bouche. Et en prévenant immédiatement l'utilisateur qu'une zone est propre, Plaqless Pro leur apprend à mieux se brosser les dents, et elle aide le patient et le prestataire de soins buccaux à nouer un partenariat encore plus étroit pour atteindre une santé buccale optimale. »

Grâce à la brosse à dents électrique intelligente Colgate® Plaqless Pro, les utilisateurs peuvent voir quand ils doivent se brosser les dents plus longtemps dans une zone de leur bouche ou lorsque l'accumulation de biofilm a été totalement éliminée. Grâce à un anneau lumineux autour de la brosse à dents, l'utilisateur verra une lumière bleue lorsqu'une accumulation a été découverte, et une lumière blanche apparaîtra pour informer l'utilisateur de passer à une autre zone. Les consommateurs peuvent désormais se brosser les dents en toute confiance, en sachant que leurs dents sont tout à fait propres.

Le Colgate Connect App se connecte à la brosse à dents via la technologie Bluetooth® pour offrir à l'utilisateur une expérience de brossage précise et sur mesure. Les capteurs logés dans le manche de la brosse à dents créent une carte complète de la bouche de l'utilisateur. Chaque fois qu'ils se brossent les dents, les utilisateurs peuvent consulter l'appli pour voir exactement où ils ont brossé leurs dents, où ils ont raté un endroit et, désormais, si une zone qu'ils ont brossée est véritablement propre. L'appli donne également un retour d'informations immédiatement, des données personnalisées, un accompagnement et des conseils de soins buccaux.

« Nous sommes très heureux de présenter cette technologie révolutionnaire dotée de capteurs qui peuvent voir à travers la mousse du dentifrice et offrir des informations qui aident les gens à mieux s'approprier leur santé buccale », explique Patricia Verduin, directeur technologique pour Colgate-Palmolive. « Notre nouvelle brosse Plaqless Pro offre le nettoyage de haut niveau d'une brosse à dents électrique, le suivi éprouvé des zones des dispositifs sophistiqués de soins buccaux et, aujourd'hui, la détection d'un scanneur buccal qui permet un retour d'informations personnel sur le brossage en temps réel pour une propreté remarquable. »

La brosse à dents Colgate® Plaqless Pro sera disponible en 2020 sur shop.colgate.com/ces.

À propos de Colgate-Palmolive :

Colgate-Palmolive est un chef de file mondial du secteur des produits de consommation axé sur les soins bucco-dentaires, l'hygiène personnelle, l'entretien ménager et la nutrition des animaux de compagnie. Avec plus de 34 000 employés et des produits vendus dans plus de 200 pays et territoires, la société Colgate est renommée pour ses marques familières Colgate, Palmolive, elmex, Tom's of Maine, Sorriso, Speed Stick, Lady Speed Stick, Softsoap, Irish Spring, Protex, Sanex, eElta MD, PCA Skin, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline et Suavitel, ainsi que Hill's Science Diet et Hill's Prescription Diet. La société a été également reconnue pour son leadership et son innovation dans la promotion de la durabilité environnementale et du bien-être de la communauté, notamment pour ses réalisations en matière d'économie de l'eau, de réduction des déchets, de promotion de la recyclabilité et d'amélioration de la santé bucco-dentaire des enfants dans des communautés mal desservies, par le biais de son programme Bright Smiles, Bright Futures, qui a atteint plus d'1 milliard d'enfants depuis 1991. Pour en savoir plus sur l'entreprise mondiale de Colgate et sur la façon dont la société bâtit un avenir qui a de quoi faire sourire, rendez-vous sur http://www.colgatepalmolive.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1061180/COLGATE_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1061408/Colgate_Palmolive_Plaqless.jpg

