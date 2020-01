Enquête FedEx : la génération Z alimente « le marché des retours » au Canada pendant les Fêtes





Un Canadien sur six retournerait des cadeaux des Fêtes

MISSISSAUGA, ON, le 2 janv. 2020 /CNW/ - Les Canadiens de la génération Z sont les champions des retours pendant les Fêtes : 21 % d'entre eux admettent qu'ils retournent généralement certains de leurs cadeaux, soit près du double du taux de retour chez les baby-boomers (11 %). Ces données proviennent de l'enquête 2019 sur les retours de FedEx, un sondage réalisé pour le compte de FedEx Express Canada, une filiale de FedEx Corp. (NYSE : FDX).

Se penchant sur le « marché des retours » et les habitudes des consommateurs canadiens qui retournent ou redonnent des cadeaux après les Fêtes, l'enquête dévoile également quels sont les membres de la famille dont les cadeaux sont les plus susceptibles d'être retournés. Parmi les personnes interrogées, 1 Canadien sur 6 indique qu'il retourne généralement des cadeaux des Fêtes et, de ce nombre, 36 % rapportent être plus susceptibles de retourner un cadeau de leur mère. Ce résultat est encore plus élevé chez les hommes : 46 % disent qu'ils sont plus susceptibles de retourner un cadeau de leur mère comparativement à 30 % des femmes.

Membres de la famille dont les cadeaux sont les plus

susceptibles d'être retournés* 1 Mères 36 % 2 Pères 22 % 3 Soeurs 18 % 4 Frères 17 % 5 Cousins 10 % 6 Grand-mères 8 % 7 Grand-pères 6 %

*En fonction des réponses des Canadiens qui ont déclaré qu'ils retournent habituellement les cadeaux

Soixante pour cent des Canadiens interrogés estiment que le magasinage en ligne est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'acheter des cadeaux. Cependant, l'expérience d'offrir un cadeau ne se termine pas toujours après le déballage. C'est pourquoi FedEx offre aux détaillants en ligne canadiens des solutions de retour faciles et efficaces, telles que des étiquettes de retour préimprimées et un réseau étendu de points de service, afin que l'expérience d'offrir et (si nécessaire) de retourner ou d'échanger un cadeau se déroule sans difficulté.

« Le commerce électronique et la souplesse accrue qu'il offre aux consommateurs canadiens continuent d'influencer leurs comportements de magasinage pendant les Fêtes, de l'achat des cadeaux jusqu'aux retours. En effet, il est maintenant aussi facile de retourner des cadeaux que de les acheter », mentionne Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada.

Redonner des cadeaux : une tendance à la hausse

En plus des retours, les Canadiens ont de plus en plus tendance à se débarrasser des cadeaux non désirés en les redonnant. Ainsi, près du quart (24 %) des Canadiens admettent offrir des cadeaux qu'ils ont reçus aux Fêtes au cours d'une année.

« La génération Z est sans aucun doute le moteur des retours de cadeaux au Canada. En fait, notre enquête révèle que 52 % des membres de la génération Z ont retourné des cadeaux pour être remboursés ou obtenir un crédit. Cette génération continuera de contribuer à augmenter le contrôle des consommateurs sur leurs achats. Pour les entreprises canadiennes, l'ajout d'une solution de retour efficace est essentiel afin d'assurer une expérience client positive », ajoute Lisa Lisson.

Pour plus de renseignements sur l'enquête ou sur les livraisons de FedEx pendant les Fêtes, veuillez consultez www.fedex.com/fr-ca/holidays.html

À propos du sondage

Ce sondage a été réalisé par Edelman en partenariat avec Logit Group pour le compte de FedEx entre le 20 et le 25 septembre 2019 auprès d'un échantillon de 1 502 consommateurs canadiens de 18 ans ou plus. Les entrevues ont été menées en ligne, et les répondants ont été sélectionnés au moyen de panels en ligne. Les résultats du sondage intégral comportent une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage.

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) offre à ses clients et aux entreprises du monde entier un large éventail de services de transport, de commerce électronique et de services aux entreprises. La société, dont les revenus annuels se chiffrent à 70 milliards de dollars, fournit des solutions commerciales intégrées aux entreprises par l'entremise de ses sociétés en exploitation gérées en collaboration, qui font face à la concurrence de façon collective sous le nom respecté de FedEx. Citée régulièrement comme l'un des employeurs les plus admirés et respectés au monde, FedEx exige que les 450 000 membres de son équipe restent concentrés sur la sécurité, sur le respect des normes éthiques et professionnelles les plus élevées, ainsi que sur les besoins de leurs clients et de leurs collectivités. Pour obtenir plus de renseignements sur la manière dont FedEx bâtit des ponts entre les gens et les possibilités partout dans le monde, visitez www.fedex.com/fr-ca/about.html.

SOURCE FedEx Express Canada

Communiqué envoyé le 2 janvier 2020 à 05:30 et diffusé par :