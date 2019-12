Lutte contre l'isolement social des aînés - Le gouvernement du Québec offre un financement récurrent de 500 000 $ à l'organisme Les Petits Frères





MONTRÉAL, le 25 déc. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du traditionnel dîner de Noël organisé par l'organisme Les Petits Frères, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accompagnée du député d'Orford, Gilles Bélanger, a annoncé un financement récurrent de 500 000 $ à l'organisme afin de soutenir des projets visant à mieux répondre aux besoins des aînés qui vivent en situation d'isolement et de vulnérabilité.

Ce projet, intitulé Rejoindre et accompagner davantage de grands aînés isolés, poursuit les objectifs suivants :

augmenter la desserte de services de l'organisme au Québec, afin d'accroître le nombre d'aînés seuls et isolés pouvant être accompagnés;

pérenniser la structure d'accompagnement et l'étendre aux régions où l'organisme n'est pas encore présent.

Concrètement, le projet consiste notamment à bonifier les équipes des Petits Frères des villes de Laval, Longueuil, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières par l'embauche d'une ressource additionnelle, la réalisation de nouveaux repérages et le recrutement de nouveaux bénévoles. Il prévoit également le développement de nouvelles équipes dans les villes de Saint-Jérôme, Drummondville, Granby et Gatineau.

L'organisme accompagne actuellement plus de 1 600 personnes, dont l'âge moyen est de 84 ans. Pour ce faire, l'organisation des Petits Frères dispose de plus de 2 000 bénévoles dans 11 régions du Québec. Grâce à l'investissement du gouvernement, le projet annoncé vise à repérer plus de 1 800 nouvelles personnes et à recruter plus de 700 nouveaux bénévoles.

Citations :

« L'organisme Les Petits Frères, profondément engagé dans la lutte contre l'isolement social des aînés, constitue un de nos plus précieux partenaires en matière de gériatrie sociale. Notre gouvernement est très fier de contribuer à cette initiative majeure qui les aidera à poursuivre et à consolider sa mission à travers le Québec. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Il s'agit là d'une aide essentielle à un déploiement à plus vaste échelle des activités de cet organisme qui fait une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes au Québec, et notamment sur le territoire de la circonscription d'Orford, où il est bien implanté. Je constate fréquemment les grands bienfaits de son engagement concret auprès des aînés de la communauté, et je ne saurais qu'espérer que le plus grand nombre de Québécoises et de Québécois possible puissent en bénéficier également. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

Faits saillants :

Depuis maintenant 57 ans, la mission des Petits Frères est d'accueillir et d'accompagner les aînés afin de contrer leur isolement, en créant autour de ces personnes une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie.

L'organisme Les Petits Frères participe aux travaux du ministère de la Santé et des Services sociaux sur cette question, entre autres au sein d'un comité consultatif destiné à préciser les objectifs spécifiques de nos efforts collectifs pour mieux répondre aux besoins actuels des aînés, et tout particulièrement à ceux des plus vulnérables et isolés d'entre eux.

Rappelons que le gouvernement a récemment soutenu d'autres projets visant la lutte contre l'isolement des aînés, dont ceux de la Fondation AGES. Celle-ci s'est vu remettre un financement de plus de 1,3 M$ en juin dernier pour soutenir certains projets, notamment dans les régions de la Capitale-Nationale et du Bas-Saint-Laurent. Un autre projet a également vu le jour sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et a bénéficié d'un appui de 400 000 $.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 25 décembre 2019 à 11:00 et diffusé par :