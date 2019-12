Un message aux clients et aux partenaires de Swissport Canada Inc.





Ceci est une déclaration de Louis-Philippe Charland, vice-président, Resources humaines, Swissport Canada:

MONTRÉAL, le 21 déc. 2019 /CNW/ - Le temps des Fêtes battant son plein, Swissport Canada Inc. souhaite rassurer clients, partenaires et voyageurs transitant par YUL qu'elle a conclu une entente de principe avec le syndicat représentant les employés de Swissport Fuel (IAM Lodge 140) aux aéroports YUL (Montréal) et YMX (Mirabel). Les deux parties se sont entendues suite à un blitz de négociations et aucun moyen de pression des deux côtés n'aura lieu d'ici à ce que le syndicat fasse ratifier l'entente par ses membres. Le comité syndical de négociation recommandera unanimement l'entente et nous sommes donc confiants qu'elle sera ratifiée par les employés. Nous souhaitons remercier le comité de négociation du syndicat pour son dévouement à poursuivre les négociations pendant cette période occupée et en arriver à une entente satisfaisante qui évitera tout désagrément aux voyageurs, clients et partenaires.

