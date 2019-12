La Commission royale pour AlUla lance son deuxième festival « Winter at Tantora » de la culture, du patrimoine et des célébrations en Arabie Saoudite





Le deuxième festival d'hiver de Tantora (« Winter at Tantora ») à AlUla dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite débute aujourd'hui - une célébration s'étendant sur une période de trois mois qui mettra en vedette le meilleur de la musique, de l'art et de la culture internationaux reliant l'Est et l'Ouest comme le comté d'AlUla le fait depuis des milliers d'années.

Cela survient quelques mois seulement après que l'Arabie Saoudite a annoncé le lancement de visas touristiques aux citoyens de 49 pays, rendant le Royaume ainsi plus accessible que jamais aux vacanciers. Notamment, le site archéologique de Al Hijr (anciennement Hegra), le premier site du pays classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, figure sur la liste des attractions présentées dans sa campagne de marketing mondiale.

Le festival fait partie du Manifeste culturel qui a été dévoilé par la Commission royale pour AlUla, les organisateurs du festival, à Paris en octobre dans le cadre d'une stratégie à long terme pour transformer le site d'AlUla et le redynamiser en tant que musée vivant mondial et une destination de culture, de patrimoine et d'arts.

Effectivement, Winter at Tantora couvrira 12 week-ends à partir du 19 décembre et accueillera un large éventail d'événements du Rallye Dakar de renommée mondiale ; le festival international de montgolfière ; la deuxième plus longue course de chevaux d'endurance au monde ; le premier tournoi de polo du désert au monde et accueillera également des restaurants éphémères mondialement connus.

La spectaculaire salle de concert ?Maraya' : un énorme cube en miroir in situ au milieu du désert pouvant accommoder 500 personnes et un chef-d'oeuvre d'ingénierie et d'acoustique moderne accueillera tout au long du festival certains des plus grands artistes du monde, y compris Omar Khairat et Andrea Bocelli.

Les visiteurs du festival pourront également rencontrer et échanger avec de jeunes membres de la communauté d'AlUla qui bénéficient d'une large gamme de programmes de formation en hôtellerie, culture, nature et environnement et étudient à l'étranger, notamment 24 hommes et femmes à l'institut culinaire FERRANDI à Paris.

Ces jeunes chefs travailleront aux côtés d'experts étoilés Michelin pendant le festival afin de créer une cuisine de classe mondiale qui intègrera des ingrédients locaux de la vallée fertile de l'AlUla et mélangera des recettes traditionnelles avec une cuisine moderne.

Le PDG de la Commission royale d'AlUla, Amr AlMadani, a déclaré : « Les visiteurs du festival bénéficieront d'une opportunité unique de visiter et de découvrir l'un des endroits les plus méconnus au monde ainsi que ses sites patrimoniaux spectaculaires avant de les rouvrir au monde en octobre 2020.

« Ils auront également un aperçu séduisant d'un endroit qui a été un carrefour culturel pendant des milliers d'années et la chance de le voir avec la sérénité d'une montgolfière ; l'adrénaline de survoler le désert et les montagnes dans un biplan à places ouvertes ou encore d'explorer des canyons cachés dans des Land Rover vintage traditionnels. »

La Commission royale pour AlUla a également accompli d'importants travaux d'infrastructure à l'aéroport d'AlUla ? multipliant par quatre la capacité de 400 000 visiteurs par an et modernisant les stations de montagne locales pour améliorer l'expérience des visiteurs.

AlUla sera une destination mondiale pour ceux qui recherchent une expérience unique de la pleine signification et du contexte du paysage ? une expérience qui intègre le patrimoine naturel et culturel comme un seul et unique milieu de vie. En protégeant nos précieux paysages et notre patrimoine culturel, ce musée à ciel ouvert sera le cadeau du Royaume au monde, créant des souvenirs remarquables et durables.

« AlUla authentique », le week-end d'ouverture, est une célébration ancrée dans AlUla, pour marquer le début de la saison de plantation d'hiver sur l'emblématique cadran solaire de Tantora d'où le festival tire son nom. Il s'agit du premier des 12 week-ends à thème spécial.

