/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement des premiers vols internationaux d'Air Canada à YQB/





QUÉBEC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) invite les représentants des médias à l'inauguration du premier vol international d'Air Canada Rouge au départ de YQB, à destination de Cancún, au Mexique.

En présence du président et chef de la direction de YQB, M. Stéphane Poirier, et de représentants d'Air Canada, les médias assisteront à l'inauguration officielle du nouveau vol et à l'embarquement des tout premiers passagers.

Date : Samedi 21 décembre 2019



Heure : 6 h à 7 h



Lieu : Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

505, rue Principale

Québec (Québec) G2G 0J4

Veuillez confirmer votre présence ou celle de votre personnel désigné par courriel à llapierre@yqb.ca avant le vendredi 20 décembre, à 12 h.

