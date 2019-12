Le réseau xx annonce des précisions sur la « token économie »





GRAND CAYMAN, Îles Caïman, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le réseau xx a annoncé la publication de nouvelles informations détaillées sur la « token économie » de la pièce xx, la blockchain et la cryptomonnaie révolutionnaires dirigées par David Chaum, fondateur d'Elixxir et de Praxxis.

Cette annonce, publiée sous forme de supplément au livre blanc du réseau xx, apporte des précisions sur les mesures d'incitation économiques destinées aux parties prenantes au sein de l'écosystème du réseau xx. La « token économie » du réseau règle la manière dont le réseau xx décentralisé conciliera les intérêts des différentes parties prenantes, notamment des opérateurs de noeuds, des développeurs d'applications décentralisées (DApps) et des utilisateurs lambdas. Le livre blanc mis à jour peut être consulté à l'adresse xx-coin.io .

« La pièce xx est une monnaie numérique conçue pour soutenir et promouvoir l'écosystème décentralisé du réseau xx », a indiqué David Chaum. « La 'token économie' du réseau xx est l'un des éléments centraux de notre base solide et elle est essentielle pour garantir la confidentialité, l'opérabilité et la sécurité à long terme. Nous sommes ravis de partager ces informations avec la communauté. »

Pour aider le public à comprendre le réseau xx, la pièce xx et la « token économie », l'équipe du réseau xx organise actuellement une série de webinaires gratuits en huit parties. Il est possible de s'inscrire sur le site web de Praxxis pour assister à ces webinaires, poser des questions et partager ses commentaires

L'annonce de cette « token économie » suit de près la publication du livre blanc du réseau xx et des documents techniques par Elixxir et Praxxis. La technologie d'Elixxir permet au réseau xx d'assurer une confidentialité sans précédent en déchiquetant les métadonnées des utilisateurs. Grâce à la technologie de Praxxis, le réseau xx dispose de sa monnaie xx et d'un protocole de consensus qui englobe l'échantillonnage des signataires, la correction linéaire, le caractère aléatoire déterminé et la signature d'approbation compacte pour garantir une sécurité quantique efficace.

David Chaum, fondateur d'Elixxir et de Praxxis, se tient à disposition pour tout entretien.

À propos de David Chaum :

David Chaum est mondialement célèbre pour avoir inventé au début des années 1980 la première monnaie numérique, e-Cash, qu'il a ensuite déployée dans sa société DigiCash au cours des années 1990. C'est également à lui que l'on doit récemment la première blockchain décentralisée, sujet de sa thèse de doctorat soutenue à Berkeley en 1982.

À propos du réseau xx :

La pièce xx est une monnaie numérique qui prendra en charge la messagerie, les paiements et les applications décentralisées sur le réseau xx. Le réseau xx a été conçu pour répondre à l'inquiétude croissante du public concernant la confidentialité des utilisateurs et les périls émergeants de l'informatique quantique. La couche réseau cMix d'Elixxir assure une confidentialité et une sécurité révolutionnaires en déchiquetant les métadonnées des utilisateurs. Praxxis fournit une structure de pièce libellée divisant les paiements en pièces individuelles pour garantir la confidentialité et une cryptographie distincte reposant sur le hachage ? ce qui prémunit contre les attaques des ennemis des États actuels et des futurs ordinateurs quantiques.

À propos de Praxxis :

Praxxis est une monnaie numérique et un protocole de consensus sous-tendant une blockchain complète. Praxxis a été conçu et mis au point par WBM Corp. Dirigée par William Carter, WBM Corp. est l'une des premières sociétés implantées dans la Cayman Enterprise City, dans les îles Caïmans. William Carter est un informaticien disposant d'une vaste expérience en matière de conception de systèmes avancés, qu'il a acquise en travaillant dans les domaines de la blockchain, de la recherche et du développement en optique et chez JPL, à Pasadena. L'équipe de WBM est composée de cryptographes, de développeurs, de personnel d'exploitation et de professionnels du marketing. Les premiers travaux sur la chaîne Praxxis ont été menés chez Privategrity Corporation, dans la région de Los Angeles.

Les pièces xx ne sont offertes à aucun citoyen américain au sens du Securities Act de 1933. En outre, le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il ne peut en aucun cas être vendu de pièces xx mentionnées dans ce communiqué de presse dans un État ou une juridiction au sein desquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une autorisation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

Le présent communiqué de presse ainsi que les documents qui y sont mentionnés contiennent des déclarations prospectives, notamment au sujet de la distribution de pièces xx, ainsi que d'autres déclarations contenant les mots « pourrait », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « prévoit », « potentiel », « devrait », « sera », « serait » ou des expressions similaires ainsi que leurs antonymes. Les déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties de performances futures, et font l'objet de risques et incertitudes divers, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Les résultats réels pourraient différer de manière substantielle de ceux annoncés dans les présentes déclarations prospectives en raison de risques et incertitudes divers, notamment des incertitudes et des risques liés aux marchés ainsi que la satisfaction des conditions de clôture habituellement exigées pour la distribution de pièces xx. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf disposition juridique contraire, Praxxis ne s'engage pas à les mettre à jour ni à les réviser.

