Le Keio Plaza Hotel Tokyo va tenir son exposition photographique 2020 autour de l'actualité sportive

Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), l'un des hôtels internationaux les plus prestigieux du Japon situé dans le quartier tokyoïte de Shinjuku, s'apprête à organiser une exposition intitulée « Sports News Photograph Exhibition 2020 ? The Power of Athletes on the World Stage », dans laquelle seront présentées des photos liées à l'activité sportive rendant hommage aux athlètes en compétition dans le sport à l'échelle mondiale. Cette exposition se tiendra du (mercredi) 15 janvier au (lundi) 16 mars 2020. Cette sixième exposition annuelle, qui présentera environ 40 photographies époustouflantes d'athlètes en action, est organisée en coopération avec les journaux Mainichi et Sports Nippon et est parrainée par Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.et ITO. EN, Ltd. Elle se tiendra dans le hall de notre hôtel.

Les athlètes et para-athlètes japonais qui ont participé à des événements sportifs pour personnes handicapées, qui gagnent en reconnaissance sociale, et qui devraient devenir les héros et les héroïnes de divers événements sportifs mondiaux au cours de l'année 2020, seront présentés au travers des photographies présentées lors de l'exposition.

Organisée chaque année, cette exposition de photographies liées à l'actualité sportive est conçue pour soutenir les athlètes qui participent à des compétitions à l'intérieur comme à l'extérieur du Japon et attirer l'attention sur les moments clés de leurs exploits sportifs à travers des photographies époustouflantes. L'exposition à venir contribuera à rappeler aux invités la splendeur du sport en cette année où le Japon s'apprête à accueillir la plus grande compétition sportive au monde.

Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), situé à Shinjuku, en plein centre de la capitale japonaise, Tokyo, est l'un des plus grands hôtels internationaux du Japon. Notre hôtel compte plus de quinze restaurants et bars, et accueille une vaste clientèle locale et internationale, séduite par nos installations accueillantes, notre hospitalité chaleureuse et nos services uniques permettant de découvrir la culture japonaise, avec notamment la possibilité d'essayer des kimonos de mariage, de participer à des cérémonies du thé, et bien d'autres choses encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet, ou suivez-nous sur YouTube, Facebook ou Instagram.

