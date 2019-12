Négociation dans les secteurs public et parapublic - Les ressources intermédiaires demandent l'équité - À travail égal, salaire égal

Huami , l'une des plus grandes sociétés de dispositifs portables au monde[1], se prépare à dévoiler plusieurs séries de produits nouveaux et innovants au salon Consumer Electronic Show (CES 2020) à Las Vegas. Jouissant d'une réputation bien méritée...

Dans le cadre de son engagement continu envers l'autonomisation et l'entrepreneuriat des femmes, Mary Kay Inc., aux côtés de Warner Bros., de Qualcomm et d'autres, a récemment abordé les avantages économiques, sociaux et de durabilité, de l'égalité...