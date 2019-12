Huami Amazfit confirme le lancement mondial de nouveaux produits au CES 2020 avec l'élargissement de son offre à de nouvelles catégories de produits autres que les montres connectées





SHENZHEN, Chine, 13 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE : HMI), l'une des plus grandes sociétés de dispositifs portables au monde[1], se prépare à dévoiler plusieurs séries de produits nouveaux et innovants au salon Consumer Electronic Show (CES 2020) à Las Vegas. Jouissant d'une réputation bien méritée de fabricant de dispositifs portables intelligents de première qualité et élégants, Huami est ravie d'élargir son portefeuille Amazfit au-delà des montres connectées et de développer sa clientèle déjà conséquente dans le monde entier.

Amazfit 2020 place la barre encore plus haut

Cette année, Huami repousse les limites en matière de dispositifs portables et dévoile de nouvelles catégories de produits au-delà de sa gamme de montres connectées, proposant les toutes dernières innovations sans pour autant sacrifier le style ou la fonctionnalité. Alliant à la perfection technologies de pointe, design élégant et fonctionnalités de santé et de forme physique, les derniers produits Amazfit se démarqueront des dispositifs classiques et ouvriront de nouvelles perspectives en matière de dispositifs portables en 2020, en permettant notamment aux consommateurs de les utiliser à des fins variées dans diverses situations de la vie courante.

Avec la nouvelle suite de produits Amazfit, Huami entend mettre sur pied une base et un écosystème de dispositifs portables donnant aux consommateurs les moyens de prendre soin de leur santé et de repousser leurs limites. Consciente du potentiel grandissant qu'offre l'industrie de la santé et de la forme physique ainsi que de la demande croissante des consommateurs dans ce secteur, Huami compte orienter sa stratégie à l'horizon 2020 sur une approche globale dans l'optique de créer un écosystème évolutif de dispositifs portables de gestion de la santé et de la forme physique en tirant parti de son expertise dans les domaines des dispositifs portables, de la technologie des puces d'intelligence artificielle et des services basés sur le cloud.

La création de la nouvelle catégorie de produits Amazfit est un grand pas en avant qui s'appuie sur le succès rencontré par ses gammes de montres connectées, telles que l'Amazfit X, l'Amazfit GTR, l'Amazfit Stratos 3 et l'Amazfit GTS. Depuis son introduction sur le marché en 2015, Amazfit a acquis une reconnaissance mondiale en remportant des prix internationaux dans de multiples catégories : IFA Product Technical Innovation Award, Red Dot Design Award, iF Product Design Award, Good Design Award.

Alors que la marque Amazfit et son offre de produits continuent de croître, l'année 2020 promet d'être une année particulièrement intéressante inaugurant une expérience portable plus connectée et variée apportant aux consommateurs un vent de nouveautés.

Huami présentera ses nouveaux produits sur son stand au CES 2020, situé au numéro 3-30369 dans le hall sud du Las Vegas Convention Center, après leur lancement officiel.

[1] Selon le rapport de Frost & Sullivan, Huami est devenue en 2018 le plus grand fabricant de dispositifs portables intelligents au monde en termes de volume.

À propos d'Amazfit

Amazfit est une marque propre de Huami (NYSE : HMI). Huami est une entreprise axée sur les données de biométrie et d'activité qui possède une expertise considérable dans le domaine des technologies portables intelligentes. Huami fournit également des technologies portables à Xiaomi et fabrique en exclusivité le bracelet Mi Band. Depuis septembre 2015, Huami a commencé à utiliser la marque Amazfit pour vendre des produits portables intelligents qui ne sont pas conçus et fabriqués pour Xiaomi afin de cibler le marché du moyen au haut de gamme.

Selon le rapport de Frost & Sullivan, Huami a vendu 11,6 millions de dispositifs portables intelligents au cours des neuf premiers mois de l'année 2017, soit plus que toute autre entreprise dans le monde. Le nombre total de dispositifs portables intelligents vendus par Huami en 2017 s'élève à 18,1 millions. Au 31 mars 2018, un total de 56,5 millions de dispositifs avaient été vendus depuis la création de Huami en 2013.

Les applications mobiles de Huami, Mi Fit et Amazfit, fonctionnent en totale harmonie avec ses dispositifs portables intelligents et fournissent aux utilisateurs une vue et une analyse complètes de leurs données de biométrie et d'activité. Au 31 décembre 2017, les applications mobiles de Huami comptaient 56 millions d'utilisateurs inscrits.

Huami transforme la façon dont les gens se connectent à Internet et interagissent entre eux grâce à une technologie portable intelligente et à des innovations basées sur les données. Sa mission est de rendre le monde plus connecté. Le 8 février 2018, Huami a été cotée à la Bourse de New York. Pour plus d'informations, consultez https://en.amazfit.com/news.html.

À propos de Huami Corporation (NYSE : HMI)

Huami est une entreprise axée sur les données de biométrie et d'activité qui possède une expertise considérable dans le domaine des technologies portables intelligentes. Depuis sa création en 2013, Huami a rapidement imposé son leadership et gagné en reconnaissance sur le marché mondial en vendant des millions de dispositifs portables intelligents. En 2018, Huami a vendu 27,5 millions dispositifs portables intelligents. Huami possède l'une des plus grandes bases de données de biométrie et d'activité de l'industrie mondiale des dispositifs portables intelligents. Les applications mobiles de Huami fonctionnent en totale harmonie avec ses dispositifs portables intelligents et fournissent aux utilisateurs une vue et une analyse complètes de leurs données de biométrie et d'activité. Pour en savoir plus, consultez https://www.huami.com/investor/pages/company-profile.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1044123/Huami_Amazfit.jpg

Communiqué envoyé le 13 décembre 2019 à 08:20 et diffusé par :