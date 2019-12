PSE : Sanofi rejoint l'Alliance pharmaceutique basée sur les systèmes





L'Alliance pharmaceutique basée sur les systèmes accueille Sanofi S.A. à titre de nouveau membre.

L'Alliance comprend en outre les principales sociétés pharmaceutiques Eli Lilly and Company, GlaxoSmithKline Research & Development Limited, Pfizer Inc. et F. Hoffmann-La Roche Ltd., ainsi que le fournisseur de logiciels de modélisation mécanique, Process Systems Enterprise Ltd.

L'Alliance a pour but de développer un cadre de modélisation mécanique basé sur des systèmes intégrés et interconnectés, faisant appel aux connaissances disponibles sur la fabrication de substances médicamenteuses, la fabrication de produits médicamenteux, l'absorption orale et la pharmacocinétique.

Ross Blundell chez Sanofi (responsable de la plateforme de petites molécules administrées par voie orale, Montpellier, France) déclare : « Nous sommes heureux de faire partie de cette alliance passionnante, qui va permettre de changer la modalité de développement des médicaments et accélérer la disponibilité d'importants médicaments auprès des patients ».

Sean Bermingham de PSE (responsable des produits formulés chez PSE et directeur de l'Alliance) ajoute : « Nous sommes très heureux que Sanofi participe aux activités préconcurrentielles de l'Alliance destinées à développer le cadre basé sur les systèmes, à favoriser son adoption par l'industrie et à obtenir son acceptation réglementaire ».

Les produits formulés gPROMS de PSE ont été développés et continuent de l'être sous la supervision de l'Alliance.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

