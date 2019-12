Trov et Sompo s'associent pour étendre les solutions de mobilité mondiale





Sompo augmente sa participation financière au sein de Trov pour lancer des solutions de mobilité dans toute l'Asie

SAN FRANCISCO, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Trov, l'un des chefs de file des technologies de l'assurance, annonce un partenariat avec Sompo Holdings en vue de lancer des solutions de mobilité ; cette nouvelle collaboration avec Trov a pour but d'étendre la présence de la société en matière de mobilité à l'Asie. Combinant la plateforme d'assurance mobilité de Trov avec les connaissances et les activités étendues de Sompo sur le marché local, ce partenariat vise à faire face aux risques complexes nés des nouveaux services de mobilité.

Dans le but de répondre aux besoins des sociétés spécialisées dans les nouveaux modes de transport, tels que la micro-mobilité, l'autopartage, les VTC ou les véhicules autonomes, ce partenariat s'appuiera sur l'interface de programmation (API) des activités automobiles de Trov pour identifier les risques et mettre au point de nouvelles expériences pour les opérateurs et les clients des plateformes de mobilité, ce en se basant sur des données obtenues à partir de véhicules et d'appareils connectés.

Dans le courant de l'année, Sompo Holdings a renforcé son investissement financier au sein de Trov, et Dan Ikehata, PDG de SOMPO Digital Lab, a rejoint son conseil d'administration.

« Nous sommes ravis de nous associer à Sompo dans les différentes régions clés d'Asie », a déclaré Scott Walchek, fondateur et PDF de Trov. « Grâce à l'influence et à l'expertise de la société en matière de souscription associées aux technologies d'assurance et à l'API de mobilité de Trov, les prestataires de transport et leurs utilisateurs bénéficieront de couvertures d'assurance dynamiques définies en fonction des données, de services de gestion des risques et de nouvelles expériences clients dans ces régions. »

« Le secteur de la 'mobilité en tant que service' est en pleine évolution. En conséquence, les sociétés spécialisées dans la mobilité ont besoin d'une solution de gestion des risques et de prestations d'assurance qui correspondent à leurs exigences dynamiques en matière de risques », a précisé Koichi Narasaki, responsable du service numérique du groupe, vice-président exécutif et membre de la direction de Sompo Holdings. « Grâce à la plateforme technologique de Trov, Trov et Sompo réuniront les services d'assurance et de mobilité, transformant radicalement l'expérience du client. »

Sompo s'engage ainsi pour la deuxième fois auprès de Trov, après le récent lancement d'une couverture à un seul point, actuellement reprise en marque blanche par le premier revendeur de produits électroniques japonais en ligne et garantie par Sompo.

Fin 2017, Trov a lancé sa plateforme d'assurance mobilité proposant des solutions d'assurance sur mesure aux sociétés bouleversant le monde de la mobilité, notamment à Waymo, le service de véhicules de transport autonomes d'Alphabet. Plus récemment, Trov a annoncé être le partenaire de technologie d'assurance officiel de Free2Move, le service d'autopartage du Groupe PSA (le deuxième constructeur automobile d'Europe vendu sous les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall).

Pour en savoir plus sur la plateforme d'assurance mobilité de Trov, rendez-vous sur www.trov.com/mobility .

Pour toute demande des médias, veuillez contacter :

Trov

media@trov.com

À propos de Trov

Trov est une société mondiale de premier plan dans le domaine des technologies de l'assurance qui propose un logiciel soutenant les nouvelles manières de vivre, de travailler et de se déplacer. Ses produits de technologie d'assurance vendus en marque blanche donnent les moyens aux institutions financières, aux assureurs et aux principales marques grand public de déployer rapidement des applications d'assurance modernes conçues pour les propriétaires, les locataires, les automobilistes et les petites entreprises. En outre, sa plateforme d'assurance mobilité associe un logiciel puissant et des produits d'assurance sur mesure en vue de relever les défis complexes de gestion des risques auxquels sont confrontés les sociétés actives dans les mobilités émergentes et les indépendants. Parmi les clients de Trov figurent des entreprises d'envergure mondiale telles que Waymo (une société d'Alphabet), le Groupe PSA, Lloyds Banking Group, Sompo, Suncorp et Hyundai, entre autres.

Fondée en 2012 par Scott Walchek, entrepreneur accompli, Trov est soutenue par des sociétés de capital-risque de premier plan et des partenaires stratégiques. L'entreprise est basée dans la région de la baie de San Francisco et possède des bureaux à New York, Londres et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.trov.com.

À propos de Sompo Holdings

Sompo Holdings, Inc. est une société japonaise cotée à la Bourse de Tokyo qui dispose de 96 succursales et de 14 filiales dans le monde. La société exerce ses activités dans les secteurs de l'assurance dommages nationale, de l'assurance internationale, de l'assurance vie nationale et des soins infirmiers et soins de santé. Fort d'une riche histoire remontant à 1888, le groupe Sompo Holdings a généré un revenu ordinaire annuel de plus de 3600 milliards JPY (32 milliards USD) sur une base consolidée et employait près de 65 000 collaborateurs dans le monde au 31 mars 2019. Sompo Holdings veille à ce que les activités du groupe « se concentrent sur la sécurité, la santé et le bien-être des clients ». À cette fin, le groupe Sompo applique une stratégie numérique à l'ensemble de ses activités de base en vue de créer, à l'échelle du groupe, de nouveaux produits et services qui contribueront à la sécurité, à la santé et au bien-être des clients de Sompo et de la société dans son ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sompo-hd.com/en/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/487113/Trov_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 11:02 et diffusé par :