Avis de convocation - Le Mouvement Desjardins invite les représentants des médias?pour une mise au point sur le dossier des renseignements personnels





MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins désire inviter les représentants des médias à une conférence de presse téléphonique du président et chef de la direction, M. Guy Cormier, en compagnie du premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation du Mouvement Desjardins et premier vice-président intérimaire Technologies de l'information, Réal Bellemare. Ils feront le point sur le dossier des renseignements personnels.

Date?: Mardi 10 décembre 2019

Heure?: 13 h 30

Pour assister à la conférence?: 514 807-9895 ou 1 866 865-3087

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 10 décembre 2019 à 10:30 et diffusé par :