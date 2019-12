Distribution de la presse locale - Une décision inquiétante pour la diffusion de l'information en région





QUÉBEC, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) est très préoccupée par les développements récents concernant la distribution de la presse locale.

La décision récente de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs de la Ville de Montréal de recommander l'option d'adhésion, « opt in », pour la distribution du Publisac est inquiétante pour l'avenir de la presse locale. Le modèle actuel de distribution des hebdomadaires serait fortement menacé si cette pratique devait être adoptée par la Ville de Montréal et se répandre éventuellement ailleurs au Québec.

La mobilisation de différents acteurs du milieu survenue ce matin met en évidence l'importance de cette réalité. Les hebdomadaires locaux sont un pilier essentiel de la vie publique et communautaire des régions, et l'existence du Publisac comme véhicule principal de leur distribution est une condition essentielle à leur survie.

La FQM, en tant que porte-parole des régions, réaffirme l'importance de maintenir le lien entre le Publisac et les médias locaux tant que leur transition vers le mode numérique ne sera pas opérée. « Les hebdomadaires sont souvent les seuls à traiter des nouvelles locales et régionales, et nous souhaitons que les citoyens continuent d'avoir accès à cette information qui touche directement leurs communautés », a conclu M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

