Lancement du site web dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre la corruption





MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - AFFICHEZ VOTRE INTEGRITÉ! Saviez-vous que vous avez enfin la possibilité d'exprimer haut et fort que les valeurs d'éthique et d'intégrité sont au coeur de la gestion de votre entreprise? Le Bureau canadien de certification intégrité (BCCI) a choisi cette journée significative pour lancer son site web revampé offrant une meilleure compréhension de sa raison d'être et de son service.

N'est-il pas temps maintenant que les entreprises se positionnent en amont des problèmes de collusion et de corruption dans les marchés plutôt qu'être réactifs? La nouvelle version du site web du BCCI vous explique comment. Son mandat est de certifier les entreprises, notamment dans le domaine de la construction, en se référant à des normes de prévention et de contrôle des risques reliées à l'éthique et l'intégrité.

Les entreprises, adhérant à la certification/attestation BCCI ont maintenant la chance de démontrer de façon claire, et sans équivoque, qu'elles sont proactives en prenant les bons moyens pour éviter la collusion et la corruption dans sa gestion. Elles auront la possibilité d'afficher qu'elles mettent de l'avant les valeurs d'honnêteté, de vigilance et d'intégrité en ce qui a trait à la prévention de la corruption et la collusion.

En agissant ainsi, elles innovent dans leurs façons de faire affaire et contribuent au changement de culture amorcé dans les marchés publics.

A propos :

Le Bureau canadien de certification intégrité (BCCI) est un organisme de certification indépendant à but non lucratif. Il offre, sur une base volontaire, un processus de certification intégrité adapté aux entreprises du secteur de la construction. Il vient confirmer et promouvoir la mise en place et l'application des processus de gestion des entreprises en matière d'éthique organisationnelle.

Notre mission :

Le BCCI certifie les entreprises en se référant à des normes de prévention et de contrôle des risques qui sont appliquées par l'entreprise qui démontre ainsi son intégrité auprès du public et des donneurs d'ouvrage. Le BCCI favorise des retombées pour différents groupes concernés.

Site Web : www.certificationintegrite.ca

