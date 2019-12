Le BST envoie une équipe d'enquêteurs sur les lieux d'un déraillement de train près de Lanigan (Saskatchewan)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) envoie une équipe d'enquêteurs sur les lieux d'un déraillement impliquant un train du Canadien Pacifique près de Lanigan (Saskatchewan). Le BST ira recueillir des informations et évaluer...

Air Canada a été désignée, pour une 12e année d'affilée, meilleur transporteur international en Amérique du Nord par les lecteurs du prestigieux magazine pour voyageurs d'affaires assidus Business Traveler USA lors de la remise des prix Best in...

Le ministre des Transports et député de Granby, M. François Bonnardel, le député de Mégantic, M. François Jacques et le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, invitent les représentants des médias à la conclusion du sommet ferroviaire. Allocution de...

Une délégation de plusieurs élues et élus membres du Comité sur le transport ferroviaire de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) participera, le 9 décembre prochain, au Sommet sur le transport ferroviaire organisé par le ministère des Transports...

La CSN-Construction salue l'initiative du gouvernement et est heureuse de contribuer au Sommet sur le transport ferroviaire qui se conclut aujourd'hui à Drummondville. Cependant, la CSN-Construction tient à réaffirmer la nécessité de mettre de...