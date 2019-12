61e congrès de l'ASH 2019 : Menarini Ricerche présente les dernières données sur le premier essai clinique chez l'homme du SEL24/MEN1703





ROME, 9 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche poursuit le développement clinique du SEL24/MEN1703 et présentera la conception du premier essai clinique chez l'homme en cours DIAMOND-01 (NCT03008187) au 61e congrès de l'ASH, avec une affiche intitulée « premier essai clinique chez l'homme du SEL24/MEN1703, un double inhibiteur de kinases PIM/FLT3 novateur administrable par voie orale, chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë ». L'affiche, qui sera dévoilée aujourd'hui à l'occasion de la séance intitulée « leucémie myéloïde aiguë : nouvelles thérapies, à l'exclusion de la transplantation », décrit l'ajustement continu du modèle d'augmentation de la dose, dans le but d'obtenir des données plus solides sur la dose recommandée pour la phase 2.

L'essai clinique CLI24-001 (DIAMOND-01) teste actuellement le SEL24/MEN1703, un double inhibiteur de kinases PIM/FLT3 novateur cédé sous licence par Ryvu Therapeutics. L'objectif principal de l'étude, menée actuellement chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë nouvellement diagnostiqués, en rechute ou réfractaires (à l'exclusion de la leucémie promyélocytaire aiguë) qui ne sont pas candidats à une chimiothérapie intensive, vise à déterminer la dose de phase 2 recommandée du SEL24/MEN1703 administré en monothérapie.

Par ailleurs, un deuxième abstract faisant état de l'identification d'un biomarqueur pharmacodynamique pour le SEL24/MEN1703 et de son implémentation dans l'essai DIAMOND-01 a été publié par l'ASH au format électronique et est disponible dans un numéro spécial en ligne de la revue officielle de l'ASH, Blood (2019) 134 (Supplement 1) : 5087.

Menarini croit fermement en l'innovation et investit dans la recherche et le développement de nouvelles options thérapeutiques pour les patients en oncologie, en se concentrant sur des thérapies ciblées et des approches de médecine de précision. La contribution de Menarini Ricerche à l'ASH avec ces données vient confirmer son engagement dans le développement de médicaments innovants qui répondent aux besoins des patients atteints de cancers difficiles à traiter et dont le pronostic est défavorable ».

À propos de Menarini

Le groupe Menarini est un laboratoire pharmaceutique italien avec un chiffre d'affaires de 3,667 milliards d'euros et plus de 17 000 employés. Le groupe Menarini a toujours poursuivi deux objectifs stratégiques : la recherche et l'internationalisation. Il est fortement engagé dans la recherche et le développement en oncologie. Dans le cadre de cet engagement dans le domaine de l'oncologie, Menarini développe actuellement cinq nouveaux médicaments oncologiques expérimentaux. Deux de ces médicaments sont des produits biologiques, dont l'anticorps monoclonal anti-CD157 MEN1112/OBT357 et l'anticorps anti-CD205 conjugué à une toxine MEN1309/OBT076. Les trois autres sont de petites molécules : le double inhibiteur des kinases PIM et FLT3 SEL24/MEN1703, l'inhibiteur de PI3K MEN1611, ainsi que le Pracinostat, un inhibiteur d'histone déacétylase de classe I, II et IV. Tous ces médicaments sont en cours de développement clinique pour le traitement de différentes tumeurs hématologiques et/ou solides. L'engagement du groupe Menarini dans le domaine de l'oncologie de précision est également soutenu par les technologies et les produits de Menarini Silicon Biosystems dans le but d'étudier les cellules rares avec une précision monocellulaire.

Menarini est commercialement actif dans les domaines thérapeutiques les plus importants, avec des produits destinés à la cardiologie, la gastroentérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, les inflammations et l'analgésie. Avec 16 sites de production et 7 centres de recherche et de développement, le groupe Menarini a une forte présence à travers l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Les produits de Menarini sont disponibles dans 136 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.menarini.com.

