BVI élargit sa présence dans le domaine de la chirurgie vitréo-rétinienne





- L'acquisition d'Arcadophtha consolide la position de BVI sur le marché en ajoutant un spécialiste des liquides et des gaz destinés à la chirurgie vitréo-rétinienne

WALTHAM, Massachusetts, 6 décembre 2019 /PRNewswire/ -- BVI, l'une des entreprises diversifiées en ophtalmologie à connaître une croissance fulgurante, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Arcadophtha SARL (Arcad), une entreprise française de produits ophtalmologiques, spécialisée dans les huiles de silicone, les gaz et les perfluorocarbones utilisés en chirurgie vitréo-rétinienne. La croissance des produits Arcad sera accélérée grâce à l'infrastructure commerciale à grande portée de BVI, fondée avec la gamme de produits de chirurgie vitréo-rétinienne Vitreq.

La transaction a été conclue au cours du 4e trimestre 2019 et ses conditions financières n'ont pas été divulguées. Arcad a été rachetée à ses fondateurs, qui continueront à apporter leur soutien à l'entreprise.

« Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe d'Arcad au sein de notre entreprise. Leurs produits s'intègrent parfaitement à notre offre actuelle de produits vitréo-rétiniens. L'attention hors pair qu'Arcad porte à la qualité des produits et au modèle d'entreprise verticalement intégré s'inscrit bien dans la philosophie d'entreprise de BVI », a déclaré Shervin Korangy, président-directeur général de BVI. « La chirurgie vitréo-rétinienne est un segment stratégique pour BVI et les produits d'Arcad vont renforcer notre capacité à satisfaire les besoins de nos clients. »

Arcad a développé un procédé exclusif de purification et de fractionnement qui apporte des produits de grande qualité aux chirurgiens. Par ailleurs, l'entreprise a mis au point certains systèmes d'administration des produits à usage unique et faciles à utiliser. Arcad apporte ses quelque 25 ans d'expertise dans le monde de l'ophtalmologie et son bilan solide de collaborations étroites avec des chirurgiens du monde entier.

« Nous sommes ravis de nous associer à BVI et pensons résolument que notre offre combinée de produits préférés des médecins continuera à contribuer aux résultats exceptionnels dont bénéficient les patients », a déclaré Gerard Reboul, cofondateur d'Arcad. « L'accent que BVI met sur les produits innovants et différenciés s'inscrit dans notre culture d'entreprise. »

À propos de BVI

Offrant depuis 90 ans des solutions de grande qualité et des innovations pour faire progresser la chirurgie oculaire, BVI travaille en collaboration avec des chirurgiens ophtalmologues pour améliorer la vision de millions de patients à l'échelle du globe. Notre entreprise aspire à être le partenaire le plus fiable et le plus apprécié de nos clients dans le monde entier. Nos marques de confiance englobent : Beaver® (couteaux et lames), Visitec® (canules), Malosa® (instruments à usage unique), Vitreq® (produits de chirurgie vitréo-rétinienne) et PhysIOL ® (lentilles intraoculaires haut de gamme). Vous en saurez plus sur bvimedical.com.

