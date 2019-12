Un sondage de la Banque Scotia révèle que les femmes entrepreneures ont plus de facilité à obtenir un prêt aux entreprises que les hommes





À l'occasion de son premier anniversaire, L'Initiative Femmes de la Banque ScotiaMD publie les résultats de son dernier sondage et étend son programme aux Services bancaires et marchés mondiaux

TORONTO, le 5 déc. 2019 /CNW/ - Les prêts aux entreprises sont plus accessibles que certaines entrepreneures pourraient le croire, comme l'ont démontré les résultats du sondage publié aujourd'hui par la Banque Scotia à l'occasion du premier anniversaire L'Initiative Femmes de la Banque Scotia. La Banque a sondé près de 1 000 propriétaires de petites entreprises au Canada dans le but d'évaluer les besoins financiers des entrepreneures.

Le sondage a révélé que les femmes sont moins portées à demander un prêt pour leur entreprise que les hommes, mais qu'elles ont plus de chance d'en obtenir un. Parmi les 499 femmes ayant répondu au sondage, 7 % ont fait une demande de prêt dans les 12 derniers mois, contre 11 % des hommes. Cela dit, une plus grande proportion de femmes a reçu une réponse positive (88 %) que d'hommes (77 %).

« Le visage de l'entrepreneuriat canadien se transforme, et c'est très encourageant de voir le nombre de femmes qui reçoivent un prêt pour leur entreprise. Nous voulons cependant donner à encore plus de femmes les moyens d'accéder à du capital en les aidant à approfondir leur connaissance en finances », annonce Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine et cadre responsable de L'Initiative Femmes de la Banque Scotia. « Les femmes doivent prendre en main le destin de leur entreprise. L'Initiative Femmes de la Banque Scotia peut aider les entreprises appartenant à des femmes à accéder aux outils dont elles ont besoin, que ce soit du financement, des connaissances financières ou le coup de pouce nécessaires pour réussir. »

Au terme de la première année de L'Initiative Femmes de la Banque Scotia, qui a connu un franc succès, la Banque Scotia s'est engagée à injecter 3 milliards de dollars dans des entreprises canadiennes dirigées par des femmes au cours des trois premières années du programme. Cette année, la Banque a apporté son soutien à Disruption Ventures, le premier fonds privé d'investissement en capital de risque au Canada fondé par des femmes et destiné aux femmes. Le programme a également organisé environ 40 ateliers Un-Mentorshipmc d'une demi-journée et des mini-ateliers régionaux partout au Canada.

De plus, la Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle étend L'Initiative Femmes de la Banque Scotia à son segment des marchés des capitaux, soit les Services bancaires et marchés mondiaux (SBMM).

Les connaissances financières, une source de confiance financière

Toujours selon le sondage, les entrepreneures sont plus susceptibles de recourir à leurs économies et à des lignes de crédit personnelles ou au soutien de leur famille et de leurs amis plutôt qu'à des sources de capital commerciales. À l'inverse, elles sont moins enclines à réinvestir leurs liquidités et à acquérir une ligne de crédit pour entreprise ou un prêt à terme que les hommes.

Les résultats du sondage ont aussi révélé que les femmes évaluent leurs connaissances globales en finance à un niveau plus bas que celui des hommes : seulement 45 % des femmes estiment avoir de « bonnes connaissances » ou de « très bonnes connaissances », contre 58 % des hommes.

« Les connaissances financières donnent une confiance financière, et c'est cette confiance qui permettra à de nombreuses femmes d'aller chercher le financement dont elles ont besoin », explique Alida Pellegrino, vice-présidente, Autorisation du crédit à la Banque Scotia. « L'Initiative Femmes de la Banque Scotia est un moyen pour nous d'offrir aux entrepreneures de l'information sur les critères d'admissibilité aux prêts et sur d'autres questions financières importantes pour les petites entreprises. »

Expansion du programme sur les marchés des capitaux

Dans la foulée du succès de la première année de L'Initiative Femmes de la Banque Scotia, la Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle élargissait son programme afin de l'offrir aux clients des marchés des capitaux. Les Services bancaires et marchés mondiaux proposeront désormais une version personnalisée et complète de l'initiative afin d'appuyer les femmes et tous ceux et celles qui défendent l'inclusion.

« Nous savions d'entrée de jeu que ce programme changerait la donne pour les clients des SMBB et les entreprises, mais sans oublier que nos clients n'ont pas les mêmes défis à relever que les clients des Services bancaires aux entreprises et aux petites entreprises », souligne Loretta Marcoccia, vice-présidente à la direction et chef de l'exploitation, Services bancaires et marchés mondiaux à la Banque Scotia. « Nous avons demandé à nos clients où se trouvent, d'après eux, les meilleures occasions d'affaires. Ils nous ont aussi expliqué les défis auxquels ils doivent faire face. Nous avons écouté leurs suggestions pour concevoir un programme sur mesure qui leur donnera les moyens de propulser leur carrière et leur entreprise à une prochaine étape. »

Porté par la grande expertise de la Banque Scotia, le nouveau programme pour les SBMM donne accès à des formations, à des conseils et à des solutions novatrices.

Pour en savoir plus, visitez le site www.scotiabank.com/women-initiative/ca/fr.html.

À propos du sondage

Le sondage en ligne s'est déroulé du 18 au 29 octobre 2019 et a été réalisé par la Banque Scotia en collaboration avec Barbara Orser, Ph. D. et Allan Riding, Ph. D à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa. Le bassin de répondants regroupait 499 femmes et 500 hommes tous propriétaires d'au moins 50 % de leur entreprise, et soit décideur principal, soit codécideur des questions financières. Les résultats détaillés du sondage seront publiés en 2020.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

