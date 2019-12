Le bonheur a élu domicile au 52 Champs-Élysées là où le coeur de Lancôme bat au rythme de votre beauté





PARIS, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Laissez-nous vous combler de bonheur. Franchissez les grandes portes vitrées donnant sur la plus belle avenue du monde pour vivre une expérience immersive et joyeuse où tout vous souffle immédiatement : Lancôme.

Marque N°1 mondiale de la beauté de luxe [1], Lancôme inaugure son premier magasin phare au coeur de Paris sur l'illustre avenue des Champs-Élysées. Adresse chargée d'histoire et de prestige, le 52 Champs-Élysées devient la nouvelle maison de Lancôme, un lieu dédié à la beauté et au bonheur où les visiteurs sont invités à découvrir le monde de la marque, expérimenter, vivre et partager.

LA PROMESSE DU BONHEUR

Sur les deux étages et quelques 300 m2, les visiteurs sont immergés au coeur de l'esprit et des valeurs chères à Lancôme et qui sont propres à son ADN : le bonheur, la générosité, la féminité, l'affirmation de soi ou encore la confiance.

Dès l'entrée, Lancôme accueille ses visiteurs dans un lieu immersif et événementiel : l'espace Joy Of Now. Ce pop-up éphémère redécoré cinq fois par an, est un imposant espace d'exposition à l'immense hauteur sous plafond, orné de pétales de rose suspendus afin de recréer l'essence même de l'univers Lancôme. Ce décor saisissant indique l'entrée dans le monde du bonheur de Lancôme au travers d'une expérience immersive à la fois physique et digitale qui contribue à plonger immédiatement les visiteurs dans l'atmosphère singulière du flagship.

« Nous sommes fiers de voir l'enseigne phare de Lancôme prendre vie : cette maison inédite pour la marque propose une expérience client unique et luxueuse. À la mesure de l'aura et du succès de Lancôme, marque N°1 mondiale de la beauté de luxe, ce nouveau lieu est un véritable havre de beauté et de bonheur, dans lequel nos visiteurs découvrent et explorent notre offre de cosmétiques, de services, de personnalisation de produits, de cadeaux et de technologies. Ce qui compte le plus pour nous, c'est que chacun reparte le sourire aux lèvres. Notre voeu le plus cher est de voir notre enseigne devenir une adresse incontournable et iconique en matière de beauté, aussi bien pour les Parisiens que pour les voyageurs du monde entier. » ? Françoise Lehmann, Directrice Générale Internationale Lancôme.

