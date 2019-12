DigiCert et Ubisecure s'associent pour une nouvelle génération de solutions d'identification d'entités juridiques





DigiCert, Inc., le premier fournisseur mondial de solutions TLS/SSL, IdO et ICP, et Ubisecure, fournisseur de services d'identité numérique et émetteur d'identificateur d'entité légale (IEL - LEI) accrédité par l'entremise de la Global LEI Foundation (GLEIF), ont annoncé aujourd'hui leur collaboration pour aider à résoudre les problèmes d'identité organisationnelle en ajoutant les IEL aux futures offres DigiCert. Ce partenariat permettra également d'étendre la disponibilité des IEL aux clients DigiCert via la plateforme RapidLEI d'Ubisecure.

" DigiCert est ravi de travailler avec l'équipe d'Ubisecure et GLEIF pour explorer comment les IEL peuvent avoir un impact positif pour nos clients et leurs utilisateurs finaux, " a déclaré John Merrill, PDG de DigiCert. " DigiCert s'engage depuis longtemps à confirmer l'identité des interactions numériques. Notre travail avec les IEL représente une autre étape pour améliorer la confiance en ligne pour les différents écosystèmes connectés. "

DigiCert et Ubisecure exploreront les avantages de la sécurisation de l'identité des IEL dans les certificats numériques, y compris pour le contrôle d'accès sécurisé par e-mail, signature de code et certificat pour les employés, entrepreneurs et autres tierces parties. Les IEL offrent un moyen normalisé, fiable et uniforme de confirmer l'identité et la propriété de l'organisation et d'éviter les collisions fondées sur l'identité. Les IEL contiennent un code spécifique qui est généré en fonction du type d'organisation de l'entreprise et des informations sur la juridiction. Avec plus de 1,5 million d'IEL utilisés aujourd'hui, ils deviennent rapidement l'identificateur d'organisation de facto reconnu à l'échelle mondiale. Ubisecure développe également des services de pointe basés sur IEL tels que Right to Represent - un service de fournisseur d'identité (IdP) pour valider le droit des individus de représenter leur entreprise.

Paul Tourret, Corporate Development Officer chez Ubisecure, a déclaré : " En tant qu'autorité de certification spécialisée dans les certificats de haute fiabilité, DigiCert a longtemps compris que la possibilité de revendiquer une identité organisationnelle contrôlée auprès des utilisateurs finals est essentielle pour rendre Internet plus transparent pour les entreprises. Nous sommes honorés de collaborer avec la plus grande autorité de certification du monde pour relier les écosystèmes des IEL et des autorité de certification. DigiCert a une réputation bien méritée d'autorité de certification responsable et avant-gardiste. "

Stephan Wolf, PDG de GLEIF, a déclaré : " Le partenariat entre Ubisecure et DigiCert signifie que nous voyons l'une des premières autorités de certification mondiales rejoindre le système IEL mondial . Nous sommes très enthousiastes à l'idée que deux chefs de file de la technologie travaillent ensemble pour accroître la disponibilité des IEL grâce à de nouvelles solutions. Et nous considérons cela comme une reconnaissance de la façon dont les IEL connectent les écosystèmes d'identité pour simplifier l'identification des entités juridiques à l'ère numérique, au bénéfice de toutes les parties prenantes dans le monde. "

DigiCert est la première autorité de certification au monde et l'une des premières AC à fournir des exigences de l'industrie et des solutions connexes qui affirment la valeur d'une identité validée, qu'il s'agisse d'organisations, de personnes ou de choses. La société s'est engagée dans de nombreux projets de R&D de pointe autour de l'identité de l'organisation, de l'informatique quantique et de l'identité des dispositifs IdO, et ses clients comptent sur DigiCert pour résoudre leurs problèmes complexes en termes d'identité, d'authentification et de cryptage.

Ubisecure a été l'émetteur d'identificateurs d'entités légales qui a connu la croissance la plus rapide tout au long de 2019. Son service IEL, RapidLEI, a été fondé par des vétérans de l'industrie des autorités de certification précédemment responsables du lancement de GeoTrust en Europe et co-fondateurs d'une autre des principales autorités de certification mondiales. Après avoir quitté cette entreprise, l'équipe a développé la solution RapidLEI pour rendre les IEL accessibles là où une assurance d'identité organisationnelle vérifiée à la demande est essentielle - y compris dans le secteur bancaire, FinTech, la conformité, et maintenant pour les clients et partenaires des autorités de certification (CA).

Des IEL autonomes sont disponibles pour les clients DigiCert à l'adresse suivante www.rapidlei.com/digicert. Les entreprises continueront de collaborer avec les intervenants de l'industrie sur d'autres utilisations novatrices de l'IEL.

Pour plus d'informations sur les IEL et les services d'Ubisecure, veuillez consulter les sites suivants ubisecure.com ou rapidlei.com.

