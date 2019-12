Generix Group annonce Generix Collaborative Replenishment, solution SaaS au service de l'excellence des approvisionnements





PARIS, 03 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l'écosystème de la Supply Chain et du Commerce, annonce le lancement de Generix Collaborative Replenishment, une nouvelle génération de solution SaaS pour optimiser la gestion des approvisionnements grâce à la « collaboration ».



La performance des approvisionnements, le point de départ de la transformation des

Supply Chain

Alors que la Supply Chain est devenue un véritable moteur de compétitivité pour les entreprises, leur permettant de tenir la promesse faite à leurs clients, la gestion collaborative des approvisionnements y concourt directement en améliorant le taux de service aux consommateurs tout en réduisant les niveaux de stocks.

« Pour répondre à des consommateurs de plus en plus exigeants et volatils, la Supply Chain accompagne la stratégie de création de valeur des entreprises. Generix Collaborative Replenishment permet une réduction de 30 % des niveaux de rupture. C'est un enjeu d'autant plus stratégique lorsque nous savons que la rupture de stock est à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires importante pour les industriels : plus de 1,2 milliard d'euros en hyper en 2018 d'après le baromètre ERC-IRI pour l'Institut du Commerce. »

Jean Charles DECONNINCK, Président, Generix Group.

Generix Collaborative Replenishment réinvente la gestion partagée des approvisionnements et permet aux industriels, retailers et 3PL de couvrir tous les processus de mutualisation des approvisionnements : la Gestion Partagée des Approvisionnements, le Vendor Managed Inventory, le pooling ou GMA, le multipick, le multidrop, les stocks avancés ou déportés, les centre de consolidation ou massification, etc.

Une nouvelle génération de solution et des bénéfices tangibles mesurés grâce à un ensemble de KPI métier

Avec Generix Collaborative Replenishment, l'approvisionnement tire parti des dernières innovations technologiques telles que le cloud, la mobilité, le big data, les outils d'analyse, la robotisation des opérations et prochainement l'Intelligence Artificielle.

La solution offre une nouvelle expérience utilisateur, basée sur des indicateurs précis, améliorant ainsi la productivité des opérateurs et les performances mesurées :

Amélioration de 20 à 30 % du taux de service,

Réduction des niveaux de stock de 30 à 50 %,

Optimisation du taux de remplissage camion de 70 à 98 %,

Réduction des coûts de transport de 10 à 15 %,

Croissance des ventes de 2 à 3 %,

Élimination des reliquats et litiges,

Développement d'une relation de confiance avec le client,

Baisse de l'empreinte carbone,

Generix Collaborative Replenishment répond aux nouvelles exigences dictées par les Customer Services, Demand Driven Leaders ou Approvisionneurs. En effet, le service a été conçu en collaboration avec le Customer Advisory Board de Generix Group rassemblant 8 industriels appartenant au top 30 du FMCG.

« Pendant ces étapes de co-construction, nous avons partagé avec nos clients des ambitions communes : accroitre les performances, répondre avec agilité aux demandes des consommateurs, améliorer la productivité des approvisionneurs et saisir de nouveaux avantages concurrentiels. »

Christophe VIRY, Product Marketing Manager, Generix Group

Dès à présent, la solution Generix Collaborative Replenishment est disponible en SaaS au sein de la plateforme Generix Supply Chain Hub. Ce service tire ainsi parti des synergies avec les offres Generix EDI Services, Generix Supplier Portal, Generix Transport Management, Generix Warehouse Management et Generix Order Management.

À propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0004032795). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

