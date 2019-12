/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les héroïnes de la petite enfance en milieu familial de la CSQ à l'Assemblée nationale/





QUÉBEC, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) annoncent la tenue de trois journées d'actions à l'Assemblée nationale. Sans entente collective depuis le 31 mars 2019, l'objectif est de sensibiliser les députés aux réalités des services éducatifs en milieu familial régi et subventionné.

Du 3 au 5 décembre, des représentantes de toutes les régions du Québec convergeront vers l'Assemblée nationale. Au menu :

plus d'une dizaine de rencontres privées;

un campement à l'extérieur du parlement;

un 5 à 7 de réseautage avec députés et ministres.

Le campement sera érigé sur le parvis de l'Assemblée nationale et la mascotte de la FIPEQ-CSQ, Marelle, distribuera du café à compter de 8 h le 3 décembre aux représentants des médias, personnels politiques et députés.

Un point de presse est également prévu pour faire le point sur ces journées d'actions :

Aide-mémoire



DATE : Mardi 3 décembre 2019



HEURE : 9 h 30



QUI : Line Camerlain, première vice-présidente de la CSQ;

Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ.



QUOI : Point de presse concernant les journées d'actions des héroïnes de la petite enfance en milieu familial à l'Assemblée nationale



OÙ : Au campement de la CSQ et de la FIPEQ-CSQ

Sur le parvis de l'Assemblée nationale

1045 rue des Parlementaires Québec, G1A 1A3

