Les forfaits Évasions Porter sont maintenant hébergés sur le site Web flyporter.com

TORONTO, le 2 déc. 2019 /CNW/ - Les forfaits vacances Évasions Porter sont maintenant accessibles sur le site Web de Porter Airlines, flyporter.com . Cette nouvelle intégration fournit une méthode transparente pour combiner les vols de Porter avec les hôtels et les attractions locales. Une liste de partenaires sélectionnés avec soin permet aux voyageurs d'économiser facilement lorsqu'ils préparent leurs escapades personnalisées.

«?Évasions Porter a toujours offert une gamme d'options de voyage uniques, comme des escapades urbaines sophistiquées, des voyages de ski saisonniers et des vacances de golf?», a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. «?L'intégration d'Évasions Porter au site principal de la compagnie aérienne fait découvrir ce produit à un plus grand éventail de clients.?»

Créé en 2012 pour vendre des forfaits vacances jumelés exclusivement aux vols de Porter Airlines, Évasions Porter offre un large éventail de combinaisons vol et hôtel, sélectionnées avec soin pour procurer une expérience de voyage de qualité supérieure à un prix exceptionnel. Les forfaits Évasions Porter comprennent des hôtels, des visites de la ville, des forfaits de ski, la location de voitures et beaucoup plus, le tout avec une seule réservation.

La réservation de forfaits Évasions Porter offre également des avantages aux voyageurs, dont des codes promotionnels de Hertz pour la location de voitures et des points VIPorter pour les programmes de fidélité. Les voyageurs peuvent réserver leur escapade en commençant par une seule nuit à flyporter.com, directement par le biais d'un planificateur de voyage Évasions Porter en composant le (855) 372-1100 ou avec un agent de voyages.

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), et Myrtle Beach (en Caroline du Sud).

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

