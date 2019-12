L'hiver a besoin de réjouissance : 8 conseils pour la période de Noël dans la région de Hanovre





HANOVRE, Allemagne, 2 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Dans la région de Hanovre, il y a de nombreux événements pendant la saison de l'Avent et d'avant Noël : tantôt bruyants, tantôt calmes, tantôt contemplatifs, tantôt acrobatiques - tous sont uniques et offrent des moments inoubliables. La société Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) a rassemblé huit conseils de Noël et d'hiver pour une visite dans la région de Hanovre :

Recommandation n°1 : Les marchés de Noël 2019

Depuis la fin novembre, les marchés de Noël attirent les gens dehors avec leur parfum de Noël pour célébrer la joie de Noël. Dans la vieille ville de Hanovre, le marché du Wunschbrunnenwald répand son atmosphère magique. Dans le village historique, des artisans tels que des fabricants de soie et des brossiers attendent les visiteurs pour leur faire découvrir leur art. Traditionnellement, le village de Noël finlandais est situé sur la Ballhofplatz, où les visiteurs peuvent déguster de délicieux saumons grillés et des Glögi chauds. D'autres marchés de Noël se trouvent devant la gare centrale, sur la Lister Meile et dans de nombreux quartiers de la ville. Conseil : Les marchés de Noël ont aussi beaucoup à offrir dans la région de Hanovre et dans les 9 villes historiques de Basse-Saxe.

25 novembre - 22 décembre, vieille ville de Hanovre

Recommandation n°2 : Visite de la ville : Hanovre dans la lueur de Noël

Accompagné de la musique de Noël retentissante et entouré de la splendeur d'avant Noël, visitez le centre-ville et la vieille ville illuminés de façon festive.

Les vendredis, 29 novembre - 20 décembre

Recommandation n°3 : GOP Variétés d'hiver: « Impulse »

Le public découvre la rencontre dynamique et puissante du rythme, de l'art corporel et de la danse ! « Impulse » offre une expérience inoubliable de musique, d'images et de mouvement. Le paysage de l'Orangerie des Jardins royaux de Herrenhausen est également spectaculaire : des scénarios insolites de projection et de son surprennent.

23 novembre - 12 janvier 2020, Jardins royaux de Herrenhausen

Recommandation n°4 : La comédie musicale de Noël pour enfants GOP : le fils du roi et la fille du saltimbanque

Le jeune prince s'ennuie trop à la cour. Il rêve d'aventures et de rencontrer enfin des gens normaux. Seul son meilleur ami, le bouffon, peut l'aider. Il montre au prince le cirque, qui est actuellement en ville. Là, il voit la fille sauvage, qui montre ses tours sur la balançoire : un merveilleux conte de fées musical !

2 novembre - 5 janvier 2020, GOP Georgspalast

Recommandation n°5 : Zoo d'hiver : Le zoo d'hiver au Zoo de Hanovre

À partir de fin novembre, le terrain du Meyers Hof sera transformé en un paradis hivernal étincelant avec une patinoire, un marché d'hiver, le Père Noël, un calendrier féerique de l'Avent, des manèges pour enfants, une discothèque sur glace et de nombreux événements spéciaux.

29 novembre - 4 février 2020, Zoo de Hanovre

Recommandation n°6 : Hansel et Gretel

Le célèbre conte de fées des frères Grimm est un grand opéra : orchestre complet, chansons pour enfants connues et la célèbre bénédiction du soir rendent le spectacle si populaire.

15 novembre - 25 décembre, Opéra de Hanovre

Recommandation n°7 : Cirque de Noël de Hanovre

Le cirque de Noël entre dans sa troisième édition avec le populaire « Grand Prix des Artistes » et propose un cirque de Noël de haut niveau : les artistes récompensés dans les festivals de Monte-Carlo à Moscou doivent surmonter un obstacle très particulier, car le public décide qui est le meilleur entre le chapiteau et le sol de la piste de cirque.

17 - 29 décembre, Schützenplatz, Hanovre

Recommandation n°8 : Holiday on Ice

Décors magiques, des costumes impressionnants, des chorégraphies spectaculaires et une histoire d'amour passionnante - c'est tout ce qui caractérise le nouveau spectacle de Holiday on Ice. La nouvelle production « Supernova » ouvre ses portes dans un monde mystérieux avec des moments impressionnants et un spectacle sur glace galactique.

12 - 15 décembre, TUI Arena

Vous trouverez des forfaits d'aventure adaptés, nuitée à Hanovre inclus, à l'adresse suivante : www.visit-hannover.com/fr

Le TOP 10 des événements de Noël dans les 9 +2 villes historiques de Basse-Saxe peut être trouvé sur : www.9staedte.de

