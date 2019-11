L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - VCT

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Velocity Data Inc. Symbole CSE : VCT (toutes les émissions) Motif : Renseignements attendus de la société Heure de la suspension (HE) : 15 h 33 L'OCRCVM peut prendre la décision de...

Desjardins Capital et Investissement Québec (IQ) deviennent actionnaires majoritaires de Ressorts Liberté. L'entreprise de Montmagny est le fabricant canadien de ressorts complexes le plus important de l'industrie automobile et du secteur des...