Dès demain, Rakuten TV sort la série documentaire Matchday - au coeur du FC Barcelone, disponible gratuitement





Trailer: https://youtu.be/n8ynbZ1eUnE

Barcelone assistera à la première mondiale de Matchday - au coeur du FC Barcelone, la série télévisée officielle qui suit le Club et ses joueurs à travers les étapes de la saison 2018-2019, jetant un nouvel éclairage sur la culture et la philosophie du Barça, une des équipes de football les plus appréciées dans le monde. Racontée par John Malkovich, la série offre aux téléspectateurs une vue imprenable du club et des joueurs, qui suivent l'équipe dans l'excitation de la victoire et s'efforcent de surmonter la défaite.

Matchday - au coeur du FC Barcelone est une création de Barça Studios, la propre maison de production du FC Barcelone, en collaboration avec Kosmos Studios, Rakuten, Inc. en association avec Rakuten H Collective Studio et Producciones del Barrio.

La première aura lieu aujourd'hui au Grand Théâtre de Liceu, l'un des lieux les plus emblématiques de Barcelone, situé dans le célèbre quartier de La Rambla. Différents représentants et joueurs du Barça, ainsi que diverses célébrités du cinéma, de la télévision, de la musique et du sport se retrouveront sur le tapis rouge pour célébrer la sortie de la série documentaire officielle du FC Barcelone, qui sera disponible sur Rakuten TV dès demain. La plateforme de vidéo à la demande sortira en exclusivité Matchday - Au coeur du FC Barcelone, sans frais pour les téléspectateurs, dans les 42 pays européens où elle est présente. Le même jour, Matchday - Au coeur du FC Barcelone sera également disponible au Japon via Rakuten TV.

Le modèle de distribution innovant de la série est le résultat du récent lancement par Rakuten TV de son service AVOD (Vidéo gratuite à la demande avec publicité). Depuis octobre dernier, la plateforme a intégré une section "Free" permettant aux téléspectateurs de regarder gratuitement un large éventail de contenus avec peu de pauses publicitaires.

Pour lancer ce nouveau modèle, Rakuten TV comptera sur la collaboration de grandes marques comme Nissan, Booking.com, ING, MSC Cruises, Perfetti Van Melle, Paco Rabanne et Danone. Ces marques internationales, issues d'industries aussi diverses que l'automobile, les parfums, le voyage, la banque et l'assurance et FMCG ont réalisé le potentiel d'investir dans cette nouvelle formule, comprenant que les tendances de consommation sont de plus en plus axées sur le numérique. Les plateformes numériques étant le lieu idéal pour satisfaire leur besoin en constante évolution de contenu de divertissement sur demande.

www.rakuten.tv

www.fcbarcelona.es

www.booking.com

https://www.perfettivanmelle.com

https://www.ing.es/

https://www.pacorabanne.com/ww/en

