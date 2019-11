Polestar s'apprête à un lancement en Suisse





- Polestar va lancer sa marque de voitures électriques de performance en Suisse

- Polestar 1 et Polestar 2 seront disponibles en 2020

- Inscrivez votre intérêt pour Polestar 2 sur www.polestar.com afin de vous assurer une place dans la liste d'attente pour la livraison en 2020.

GÖTEBORG, Suède, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Polestar, la marque de voitures électriques de performance, annonce qu'elle se lancera sur le marché suisse en 2020, avec des espaces de vente au détail à venir.

«Depuis que nous avons dévoilé Polestar 2 à Genève au printemps dernier, nous avons reçu un vif intérêt de la part de nos clients. Cela nous a encouragés à donner la priorité à la Suisse pour rejoindre nos marchés de lancement mondiaux», a déclaré Thomas Ingenlath, Chef de direction chez Polestar. "Le rythme auquel Polestar progresse est très stimulant ; nos espaces de vente au détail ouvrent leurs portes dans le monde entier et la préparation de la production se déroule parfaitement dans les temps."

Les clients auront une relation directe, numérique avant tout, avec Polestar[1], mais ils pourront également interagir avec la marque dans un certain nombre d'espaces de vente au détail dans le monde entier. Polestar Spaces présente la nouvelle approche de vente au détail de la marque qui combine un design minimaliste avec une interactivité numérique sans faille et la présence de spécialistes Polestar non commissionnés pour vous conseiller et vous guider. L'emplacement des espaces Polestar en Suisse sera annoncé ultérieurement.

Cette décision souligne la rapidité avec laquelle Polestar développe sa marque et ses activités. L'organisation a récemment annoncé que Polestar 2, le bicorps de performance entièrement électrique de l'entreprise, progresse selon le calendrier prévu, le véhicule entrant en phase d'essai du prototype d'outillage sur son site de production à Luqiao, en Chine.

Le prix indicatif provisoire[2] de Polestar 2 en Suisse est de 55 900 CHF TVA comprise[3].

Les inscriptions d'intérêt sont actuellement possibles sur Polestar.com où les acheteurs potentiels peuvent réserver leur place dans la liste d'attente et pourront, en mars 2020, configurer et réserver leur Polestar 2 avec un acompte entièrement remboursable.

Remarques pour les rédacteurs

[1] Excepté en Amérique du Nord.

[2] Les prix sont provisoires et sujets à changement. Le prix comprend la TVA, les frais de livraison ne sont pas inclus. D'autres mesures incitatives ou subventions gouvernementales peuvent s'appliquer. Le véhicule illustré peut être équipé d'équipements optionnels moyennant des frais supplémentaires.

[3] Tous les prix sont indiqués sur la base de la TVA et des autres taxes en vigueur au moment de la publication.

A propos de Polestar

Polestar est la marque de véhicules électriques hautes performances conjointement détenue par Volvo Car Group et Zhejiang Geely Holding. Polestar s'appuie sur les synergies offertes par Volvo Cars en matière de technologie et d'ingénierie et bénéficie ainsi d'économies d'échelle significatives. Ces synergies lui permettent de concevoir, de développer et de construire des véhicules électriques hautes performances et d'offrir une gamme de modèles qui lui sont propres.

Polestar a été lancé en 2017, avec la Polestar 1, un coupé GT hautes performances à motorisation hybride rechargeable, d'une puissance de 609 ch pour 1 000 Nm de couple, affichant une autonomie en mode tout électrique de 124 km WLTP, la plus élevée au monde sur le marché des hybrides. C'est en 2019 que la marque a révélé la Polestar 2, premier modèle 100 % électrique de l'entreprise. Berline premium produite en plus grande série que sa devancière, elle se positionne sur le segment de la Tesla Model 3. Le SUV hautes performances 100 % électrique Polestar 3 rejoindra la gamme dans un futur proche.

