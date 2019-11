Les 50 Best lance « 50 Best Discovery », nouvelle carte mondiale de bars et de restaurants approuvés par des experts





LONDRES, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- 50 Best, l'organisation qui révèle chaque année les classements des 50 meilleurs restaurants et des 50 meilleurs bars au monde, annonce le lancement de 50 Best Discovery.

50 Best Discovery est une collection de restaurants et bars qui va bien au-delà de ceux récompensés au cours des cérémonies annuelles. Avec plus de 1 600 noms, 50 Best Discovery offrira aux gourmets voyageurs autant d'inspirations pour explorer les meilleurs bars et restaurants dans 75 pays.

Cette collection est le résultat des votes annuels des Académies des World's 50 Best Restaurants, des World's 50 Best Bars, également étendues aux Académies régionales des Latin America's 50 Best Restaurants, Asia's 50 Best Restaurants et Asia's 50 Best Bars. Ces Académies incluent plus de 1 700 experts de la gastronomie et de la mixologie, parmi eux chefs et restaurateurs, mixologistes, journalistes et critiques ainsi que fins gourmets et fans de cocktails. Accessible directement sur le site Web 50 Best, récemment relooké et optimisé pour la navigation mobile, les recherches se font par destination, ville ou nom. Grâce au moteur de recherche, les lieux sont cartographiés et listés par ordre alphabétique. En quelques images, descriptif et informations pratiques ? coordonnées, ouverture, prix-, on peut identifier le meilleur bar à ramen de Tokyo, le meilleur martini de Madrid, le meilleur bistro végétarien de San Francisco ou les incotournables grills-asador basques.

50 Best Discovery inspire et accompagne les gourmets prêts à explorer trésors cachés, concepts avant-gardistes, étapes plus accessibles ou étapes iconiques, et leur propose des expériences culinaires et mixologiques uniques.

Hélène Pietrini, directeur de marque 50 Best, déclare : « Le tourisme gastronomique est devenu un phénomène culturel. Avec plus de deux millions de fans sur les réseaux sociaux dans le monde, nous avons décidé d'aller bien au-delà des 50 restaurants ou bars que nous célébrons annuellement. 50 Best Discovery représente un carte suprême d'inspiration pour explorateurs hédonistes avides de recommandations d'experts. »

Rendez-vous sur notre nouveau site theworlds50best.com/discovery.

