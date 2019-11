Habasit garante de la sécurité alimentaire pour les fêtes de fin d'année





REINACH, Suisse, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Voici revenu le temps de l'année où les dindes se vendent comme des petits pains pour les fêtes de fin d'année. Chaque année, les consommateurs se fient à leurs marques de dindes préférées pour déguster sans risque des volailles délicieuses. Mais du magasin à l'assiette, beaucoup de choses peuvent mal tourner, en particulier dans les cuisines chaudes de cuisiniers amateurs impatients, de sorte que les transformateurs sont soumis à une pression énorme pour éliminer toutes les bactéries et les contaminants des volailles qu'ils expédient. Par chance, ils peuvent compter sur Habasit, leader mondial du marché des bandes transporteuses, pour les aider avec sa gamme complète et croissante de solutions de convoyage pour toutes les applications avicoles.

La sécurité alimentaire est aujourd'hui l'un des principaux enjeux pour les transformateurs de volaille, qui sont non seulement confrontés à des normes d'hygiène de plus en plus exigeantes, mais se voient également mis au défi d'optimiser l'efficacité, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer leur rendement. Pour ce qui est du but ultime, à savoir fournir des aliments sûrs et à un prix raisonnable, les bandes transporteuses, en contact direct avec les aliments non emballés pendant la majeure partie du processus, représentent un élément essentiel de la solution.

Forte de nombreuses années d'expérience dans le secteur de la viande et de la volaille, Habasit a développé toute une gamme de bandes transporteuses, d'équipements et d'accessoires de haute qualité pour chaque étape de transformation des volailles ? de la réception au désossage, en passant par la congélation, l'imagerie par rayons X et la détection des métaux, l'expédition, etc.

Découvrez la solution de sécurité alimentaire révolutionnaire d'Habasit : Super HyCLEANtm

Toujours à l'avant-garde de l'innovation, Habasit s'apprête à lancer une nouvelle bande transporteuse innovante pour les applications avicoles au sein de sa gamme de bandes modulaires en plastique HabasitLINK®.

La conception hygiénique de la nouvelle bande Super HyCLEANtm satisfait aux normes sanitaires les plus strictes. Par exemple, comme les recoins, les charnières et les axes sont un terrain propice à la prolifération des bactéries, la nouvelle bande présente plus de surfaces planes et moins de cavités, sans aucun espace entre les modules en plastique où les débris sont susceptibles de s'accumuler.

Les bandes Super HyCLEANtm incluront également le dispositif breveté Habasit Saniclip®, un système d'ouverture de bande rapide permettant l'insertion ou le retrait rapide de l'axe sans outils.

Le fait de combiner Super HyCLEANtm et Saniclip® garantit un nettoyage rapide, pratique et efficace qui permet de diminuer les coûts de nettoyage, la consommation d'eau et les temps d'arrêt, d'accroître la productivité, et de réduire les risques de contamination bactérienne.

Hygiène et bilan financier

Sur le marché depuis de nombreuses années, les bandes Habasit Cleandrivetm ont déjà fait leurs preuves à plusieurs reprises dans les applications avicoles les plus complexes. Ces bandes transporteuses monolithiques en polyuréthane thermoplastique, renforcées par des fibres d'aramide, offrent hygiène et fiabilité. En effet, leur surface, durable et facile à nettoyer, offre une résistance exceptionnelle aux microbes et à l'hydrolyse, prolongeant ainsi leur durée de vie et réduisant leur coût total de possession. Ceci a un impact positif sur le chiffre d'affaires.

En effet, outre l'obligation légale de respecter les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire, les transformateurs de volaille savent que les contaminants bactériens et autres impuretés peuvent avoir un effet dévastateur sur la productivité et la rentabilité. De plus, des rappels fréquents de produits ternissent la réputation de la marque aux yeux des consommateurs.

À l'inverse, en respectant les règles d'hygiène, la durée de conservation des aliments sera prolongée et les clients satisfaits continueront de revenir vers vous, année après année.

Fondée en 1946 à Bâle, en Suisse, l'entreprise familiale est désormais présente dans plus de 70 pays et emploie plus de 3 800 personnes dans ses filiales et centres de service à travers le monde. Les clients d'Habasit bénéficient de produits performants et de solutions réalisées sur mesure visant à améliorer la qualité et la productivité de leurs équipements et procédés. Habasit leur offre un vaste choix de possibilités parmi ses gammes de bandes transporteuses légères, de chaînes et de bandes modulaires en plastique, de courroies de transmission de puissance, de bandes monolithiques et de courroies synchrones.

