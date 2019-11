NTT Com remporte deux prix de preuve de concept MEF 3.0





NTT Communications Corporation (NTT Com), l'entreprise de communications internationales et de solutions TIC au sein du NTT Group (TOKYO : 9432), a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté des prix MEF 3.0 Proof of Concept Awards dans deux catégories, « Implémentation SD-WAN MEF3.0 2019 » et « Implémentation de découpage de réseau 2019 », dans le cadre de l'évènement MEF 3.0 Proof of Concept Showcase qui s'est tenu dans la ville de Los Angeles aux États-Unis du 18 au 22 novembre.

La présentation a été organisée par le Metro Ethernet Forum (MEF), une alliance mondiale de l'industrie des télécommunications qui compte plus de 220 membres. NTT Com a participé à la présentation pour introduire un service SD-WAN1 et une preuve de concept (Proof of Concept, PoC) liée à la 5G2, conjointement avec d'autres fabricants et opérateurs de télécommunications qui ont présenté leurs propres initiatives aux juges.

À propos des prix MEF Awards

Implémentation SD-WAN MEF3.0 2019

Les services SD-WAN multifournisseurs virtualisés orchestrés de NTT Com ont reçu le prix du meilleur service SD-WAN conformément aux spécifications MEF. Le service NTT Com a été reconnu pour sa facilitation de la gestion du cycle de vie3 et de l'exploitation de multiples produits SD-WAN avec un portail unifié et des CPE démarqués4.

SD-WAN n'est pas une technologie normalisée, par conséquent, il existe de nombreux périphériques réseau uniques, ce qui nécessite que les méthodes d'exploitation soient conçues conformément aux technologies de chaque fabricant. Afin de résoudre ce problème, NTT Com a effectué un PoC afin d'implémenter le contrôle unifié de multiples produits SD-WAN basés sur des spécifications SD-WAN, des modèles de données, des interfaces et des méthodes de test normalisés par le MEF.

NTT Com a collaboré avec des sociétés partenaires pour co-développer les services SD-WAN multifournisseurs virtualisés orchestrés conformément à la norme MEF70 et MEF SD-WAN Presto API5. Le service utilise une plateforme CPE universelle, ce qui permet d'installer de multiples produits SD-WAN sur le CPE démarqué, et un portail de configuration unifié permettant le contrôle unifié de multiples produits SD-WAN.

Les sociétés partenaires engagées dans le co-développement sont ADVA, Netcracker Technology, Silver Peak, Spirent Communications, Versa Networks et NEC Corporation.

Implémentation de découpage de réseau 2019

Le prix pour la meilleure technologie de découpage de réseau 6 a été présenté à NTT Com en collaboration avec des sociétés partenaires pour son Partage xHaul 5G en tant que tranches avec orchestration LSO (5G xHaul Sharing Slices with LSO Orchestration), qui permet un contrôle automatique en utilisant des tranches de réseau pour l'interconnexion de multiples opérateurs.

Il est prévu que la technologie 5G sera utilisée dans des entreprises et des administrations locales en plus des opérateurs télécom en utilisant un tel service 5G privé. Le nouveau système de réseau que les diverses entreprises peuvent utiliser en commun de cette façon est nécessaire pour la construction efficace du réseau.

NTT Com a collaboré avec des sociétés partenaires pour co-développer l'architecture xHaul partagée conformément à la norme MEF en utilisant une technologie de découpage de réseau.

L'architecture crée des tranches de réseau de bout en bout via une collaboration multi-opérateurs afin de partager le réseau d'accès (xHaul) requis pour le service 5G.

Les sociétés partenaires qui ont contribué à la solution sont NTT Corporation et Okinawa Open Laboratory.

Les technologies SDN7 et de virtualisation des fonctions réseau (network functions virtualization, NFV)8 continuent d'être optimisées via des projets de développement open-source et par des organisations de normalisation. À l'avenir, NTT Com a pour objectif de promouvoir le développement des technologies SDN et NFV par le biais de sa participation à MEF et ONF9.

1 : SD-WAN simplifie la gestion et l'exploitation d'un WAN en séparant le matériel de réseau de son mécanisme de contrôle. 2 : Vérification et démonstration du développement de prototype pour démontrer de nouveaux concepts, principes, théories et idées pour la commercialisation et le développement de services 3 : Processus de prestation de services couvrant l'application, le commencement de l'utilisation, les réglages et le contrôle de la qualité 4 : Sépare les fonctions logicielles et matérielles CPE et permet la sélection et l'installation de logiciel pour chaque application 5 : Spécification MEF pour SD-WAN : https://www.mef.net/resources/technical-specifications/download?id=122&fileid=file1 6 : Division virtuelle du réseau en fonction de caractéristiques telles qu'une faible latence, une large bande passante ou une haute fiabilité, en fonction de l'application 7 : Des technologies qui contrôlent la configuration et les réglages réseau de manière dynamique en utilisant un logiciel 8 : Une méthode d'exploitation de périphériques réseau en tant que logiciel sur une infrastructure virtualisée de serveurs polyvalents 9 : L'Open Networking Foundation, qui normalise les technologies SDN et développe le logiciel open source

