Gillian Riley a été nommée l'une des femmes les plus influentes du Canada

TORONTO, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Nous sommes heureux d'annoncer que Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine et vice-présidente à la direction de la Banque Scotia, est lauréate d'un prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes en 2019, qui est remis par le Réseau des femmes exécutives (WXN) et présenté par KPMG.

Plus précisément, Gillian a reçu cette distinction dans la catégorie des pionnières et des créatrices de tendances pour son travail à la tête de l'Initiative Femmes de la Banque ScotiaMC, un programme qui soutient des entreprises canadiennes appartenant à des femmes et dirigées par des femmes grâce à un accès à des capitaux, à du mentorat et à de la formation.

La liste des lauréates des prix Top 100 a été dévoilée aujourd'hui. Elle honore les réalisations de femmes à l'échelle du Canada qui font la promotion de la diversité de l'effectif et qui inspirent la prochaine génération de leaders.

« Tout au long de sa carrière, Gillian a eu une incidence considérable et positive sur la vie des femmes à la Banque Scotia. Elle est en train de faire la même chose en qualité de présidente et chef de la direction de Tangerine et de championne de la haute direction de l'Initiative Femmes de la Banque Scotia, a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction, Banque Scotia. Nous offrons nos sincères félicitations à Gillian pour cette formidable distinction bien méritée. »

Lancée en 2018, l'Initiative Femmes de la Banque Scotia a récemment annoncé son engagement à consacrer trois milliards de dollars en financement à des entreprises canadiennes dirigées par des femmes dans ses trois premières années d'existence. Le programme a également tenu des ateliers Un-MentorshipMC et des séances de mentorat en groupe partout au Canada, où plus de 1 000 femmes entrepreneures ont participé jusqu'à maintenant.

Pour célébrer les lauréates des Prix Top 100 des Canadiennes les plus influentes de 2019, WXN organise un gala le 21 novembre au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Plus de 1 400 professionnels chevronnés y seront présents.

Pour la liste complète des lauréates, veuillez consulter le site https://wxnetwork.com/wxn/top100winners/.

Tangerine

Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, elle est l'une des principales banques numériques au Canada. Tangerine offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au-delà de son site Web et de ses applications mobiles à des Cafés et des centres d'appel fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et son actif à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à la Bourse de New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

