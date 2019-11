Invitation aux médias du 22 au 24 novembre à Val-David - Un petit complexe hôtelier révolutionne la consommation





On a offert un weekend gratuit à 50 « Trappeuses » en échange de confection de produits ménagers

UN DÉFI « ÉCOLÔTELLERIE » À VAL-DAVID

VAL-DAVID, QC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'écologie et l'hôtellerie? À part demander aux clients de réutiliser les mêmes serviettes et offrir un changement de draps aux 2 nuits, bien peu de choses sont faites pour s'aligner aux préoccupations écologiques des voyageurs.

Voyager en soi, c'est peu écologique : empreinte de CO2 dans le tapis, bouffe sur le pouce, produits mini formats, recyclage déficient... Mais c'est toujours aux clients qu'on demande de poser les gestes écologiques.

LE VILLAGE SUISSE LOVE LES TRAPPEUSES

C'est sur le groupe Facebook de 15 000 membres du site Les Trappeuses que nous avons recruté 50 personnes en quelques heures pour venir nous aider à confectionner nos produits ménagers pour un an.

Lorsque nous avons proposé d'accueillir des gens gratuitement pour un weekend en échange d'huile de coude, notre messagerie ne dérougissait plus!

C'est un groupe où on partage des recettes et parle d'écoresponsabilité, zéro déchet, minimalisme, et surtout : fabrication de cosmétiques et produits ménagers.

On a donc coordonné l'hébergement de 50 personnes assez willing pour cohabiter avec des inconnus dans nos petits chalets et sélectionné les recettes qu'on utilisera pour 1 an :

Détergent

Liquide vaisselle

Bruine d'oreiller

Nettoyant tout usage

Nettoyant vitres

Savons

Merci aux Trappeuses de nous avoir prêté leur vitrine pour recruter ce beau monde!

"De voir ce que notre communauté en ligne donne naissance à ce genre d'initiative dans le monde réel, ça nous fait vraiment chaud au coeur, mais surtout, ça nous donne espoir. On espère que d'autres entreprises hôtelières pourront s'en inspirer!", d'ajouter Marie Beaupré, cogestionnaire des Trappeuses.

DES MÉDIAS SOCIAUX AUX COURS D'EAU

On voudrait que notre geste ait un impact sur l'environnement mais aussi sur l'industrie. Des Trappeuses, on retient qu'on a tous les outils pour améliorer notre sort collectivement. Ça commence par ce qu'on jette (et ne jette pas!) dans les cours d'eau. Il y a moyen de voyager sans culpabiliser. Car le monde mérite d'être sauvé. Et il mérite d'être vu!

Alors si notre week-end « écolôtelier » vous inspire, passez nous voir et écrivez une bonne nouvelle!

