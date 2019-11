Sandy Sharman de la Banque CIBC inscrite au Temple de la renommée des 100 Canadiennes les plus influentes du RFE





TORONTO, le 21 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque CIBC félicite Sandy Sharman, première vice-présidente à la direction et chef, Ressources humaines et Communications, pour avoir remporté un prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes de cette année, décerné par le Réseau des femmes exécutives (RFE).

C'est la quatrième fois que Mme Sharman est nommée parmi les Canadiennes les plus influentes. Grâce à cette distinction, elle se joint au Temple de la renommée du Réseau des femmes exécutives.

« Sandy joue un rôle moteur derrière la transformation de notre banque, contribuant de façon marquante à notre culture inclusive fondée sur une raison d'être, et libérant le potentiel des membres de notre équipe à l'échelle mondiale, a affirmé Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. C'est une dirigeante orientée vers l'action au sein de notre banque et de nos collectivités. Nous sommes fiers qu'elle ait été nommée dans ce prestigieux groupe. »

Mme Sharman se joint maintenant à Laura Dottori-Attanasio et à Christina Kramer de la Banque CIBC au sein du Temple de la renommée du RFE.

Lancés en 2003, les prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives soulignent les réalisations professionnelles de dirigeantes influentes de partout au Canada qui travaillent dans les secteurs public, privé et sans but lucratif. Ils sont remis à des femmes exceptionnelles selon dix catégories. Les lauréates sont choisies par un comité consultatif indépendant.

En tant que fière partenaire du RFE, la Banque CIBC offre du soutien conformément à son engagement à favoriser les occasions et les conditions nécessaires pour que les femmes puissent s'épanouir et réussir dans des postes de direction.

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public.

