Grève au CN - Il faut une intervention urgente des gouvernements pour reprendre les opérations, demande la FCCQ

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le conflit de travail touchant les opérations du Canadien National préoccupe grandement la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), qui souhaite une résolution rapide du conflit et réclame des gouvernements une intervention rapide pour favoriser la reprise durable des activités ferroviaires.

« Le secteur ferroviaire est un élément essentiel de la chaîne logistique », rappelle Kathy Megyery, vice-présidente Stratégie et Affaires économiques à la FCCQ. « Le transport ferroviaire de marchandises permet de rejoindre efficacement des marchés importants, mais également d'approvisionner les entreprises en matières premières essentielles à leurs opérations. »

L'arrêt des opérations ferroviaires a des conséquences importantes, non seulement pour l'économie québécoise mais aussi directement pour les entreprises et les ménages québécois et canadiens. « L'absence d'approvisionnement en propane met en péril notamment les opérations agricoles, particulièrement celles des producteurs de grains et de volaille », souligne Kathy Megyery.

« Les producteurs agricoles, qui éprouvaient déjà des difficultés en raison de la neige hâtive cette année, cherchent maintenant des solutions pour remplacer le propane requis pour faire sécher leurs grains et chauffer les bâtiments où se trouve leur bétail », poursuit Kathy Megyery, qui réclame une résolution rapide du conflit pour prévenir d'importantes pertes pour ce secteur.

Intervention politique nécessaire

Pour la FCCQ, bien qu'il y ait eu une proposition d'arbitrage exécutoire volontaire, le temps presse et une solution doit être déployée dans les prochaines heures pour limiter les impacts néfastes pour l'économie, quitte à recourir à une loi spéciale.

« Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, reconduit dans ses fonctions hier, connaît bien les enjeux et peut donc faciliter l'adoption d'une solution rapide. Ce conflit ne doit pas se prolonger et tous les acteurs gouvernementaux concernés par le transport ferroviaire doivent collaborer pour résoudre l'impasse qui bloque la reprise des opérations », conclut Kathy Megyery.

