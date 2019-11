InterGen organise une téléconférence pour communiquer ses résultats du troisième trimestre 2019





InterGen a annoncé aujourd'hui avoir planifié une téléconférence avec les investisseurs de la société le jeudi 28 novembre 2019 à 15 h GMT afin de leur communiquer les résultats opérationnels et financiers du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019 qui s'est clôturé le 30 septembre.

Cette téléconférence est ouverte aux investisseurs d'InterGen et sera présentée par Jim Lightfoot, président et PDG d'InterGen, et Paul Teague, son directeur financier.

Les investisseurs actuels d'InterGen désireux d'y participer et d'assister à la présentation connexe pour avoir accès aux informations financières doivent s'inscrire sur www.intergen.com ou nous contacter à l'adresse investor_relations@intergen.com.

À PROPOS D'INTERGEN

InterGen est une firme productrice d'électricité au niveau mondial, qui exploite six centrales électriques en activité, pour une capacité de génération totale de 4 650 mégawatts (3 357 MW nets). Ces installations sont localisées en Australie et au Royaume-Uni. InterGen appartient conjointement à Sev.en Energy et China Huaneng Group/Guangdong Yudean Group. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.InterGen.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 11:10 et diffusé par :