Pricefx présente de nouvelles fonctionnalités et une interface utilisateur améliorées pour sa plateforme de tarification primée





Pricefx, le leader mondial des logiciels de tarification dans le cloud, a annoncé aujourd'hui la toute dernière version de sa plateforme de tarification primée. L'interface utilisateur Unity est le pivot de cette nouvelle version, une interface utilisateur élégante, moderne et intuitive. Unity représente la première mise à jour majeure d'interface utilisateur pour Pricefx depuis son lancement initial et améliore considérablement la facilité d'utilisation, l'uniformité et la réactivité de Pricefx afin de créer une meilleure expérience utilisateur sur plusieurs dispositifs.

Cette version inclut également des améliorations pour les listes et des grilles de prix en temps réel, un assistant de configuration en plusieurs étapes et des améliorations de la vitesse dans PriceOptimizer et PriceAnalyzer. Ces mises à niveau soutiennent conjointement l'engagement de Pricefx destiné à fournir un retour sur investissement rapide, une facilité d'utilisation et une réduction coût total de possession.

« Les clients adoptent de plus en plus de solutions basées sur le cloud, sur des plateformes, pour améliorer l'interopérabilité, la rapidité, la flexibilité et le retour sur investissement », a déclaré Martin Wricke, chef de produits et co-fondateur de Pricefx. « Grâce à cette version, nous établissons un nouveau standard pour les solutions cloud sur le marché. L'interface utilisateur Unity offre une expérience utilisateur de niveau mondial pour les logiciels de tarification. Cette étape démontre notre engagement à fournir des solutions de tarification rapides, flexibles et conviviales ».

Pricefx reste la seule solution de tarification 100 % « cloud native », bénéficiant d'une vitesse et d'une flexibilité améliorées tant pour son interface que pour ses capacités de calcul. Au-delà de l'interface utilisateur, Pricefx a amélioré la vitesse et la convivialité de PriceOptimizer et PriceAnalyzer. Grâce à des calculs distribués, PriceOptimizer fournit désormais des résultats encore plus rapides, optimisant ainsi la puissance « cloud native » de Pricefx. Les vitesses de téléchargement de données dans PriceAnalyzer sont plus rapides et la gestion des erreurs a été améliorée, éliminant ainsi les conjectures ou le besoin de support informatique.

La nouvelle version de Pricefx ajoute des titres sur les listes et les grilles de prix en temps réel en affichant des résumés, des graphiques et en simulant les prix des produits en fonction des entrées de l'utilisateur. Ce système de titres peut également être utilisé pour fixer un prix basé sur la valeur. Un nouvel assistant en plusieurs étapes guide intuitivement les utilisateurs occasionnels de Pricefx pour la configuration et les résultats, afin de leur permettre un travail aisé et plus facile.

De plus amples détails sur l'interface utilisateur Unity et sur la manière d'exploiter les améliorations apportées aux nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur le blog de Pricefx.

Suivez le blog de

Pricefx sur le site : https://www.pricefx.com/site/blog/

Twitter : https://twitter.com/price_fx

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/price-f-x-/

À propos de Pricefx

Fondé en 2011 en Allemagne, Pricefx est le leader mondial des logiciels de tarification en mode SaaS. Il propose une suite complète de solutions rapides à mettre en oeuvre, souples à configurer et à personnaliser, et facile à apprendre et à utiliser. Pricefx fournit une plateforme complète d'optimisation et de gestion des prix basée sur une architecture « cloud native », offrant aux clients des avantages inégalés en matière de valeur temps et de coût total de possession. Ces solutions innovantes sont parfaitement adaptées aux entreprises B2B et B2C de toutes tailles, de tous secteurs, partout dans le monde. Le modèle commercial de Pricefx repose entièrement sur la satisfaction et la fidélisation de la clientèle. Aujourd'hui, Pricefx propose Passion for Pricing à plus de 90 clients dans plus de 37 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.pricefx.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 10:05 et diffusé par :