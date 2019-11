Google, Tinder et sexualité : en 2019, les tendances en matière de rencontres ne sont plus ce qu'elles étaient, révèle une étude de Trojan





TORONTO, le 20 nov. 2019 /CNW/ - La génération Z est désormais la génération la plus représentée dans les universités canadiennes. Pour les jeunes de cette cohorte, de nombreux aspects de la vie sont bien différents en comparaison avec leurs prédécesseurs, et de nouvelles données indiquent que c'est particulièrement le cas en matière de rencontres, de relations et de sexualité.

Les applications mobiles, l'information en ligne, les innovations axées sur le plaisir et même le cannabis font aujourd'hui partie de la sexualité. C'est ce que révèle un sondage exhaustif mené par TROJANMC et le Conseil d'information et d'éducation sexuelles du Canada (CIESCAN) auprès d'étudiants universitaires canadiens âgés de 18 à 24 ans.

En plus de compter sur Internet pour trouver à la fois des conseils et des partenaires, les jeunes adultes cherchent à enrichir leurs expériences sexuelles en utilisant du cannabis, des lubrifiants et des condoms texturés.

« Les nouvelles technologies et les nouvelles tendances sociales touchent tous les aspects de la vie des jeunes canadiens, et la sexualité n'y fait pas exception », indique Dre Robin Milhausen, chercheuse en sexualité et en relations humaines à l'Université de Guelph et enquêteuse dans le cadre du sondage. « Que les innovations soient utilisées pour trouver des partenaires ou pour rehausser les expériences sexuelles, le sondage indique que les étudiants explorent de nouvelles façons d'accroître leur plaisir. »

Dr Google va vous recevoir dans un instant

Google et les autres moteurs de recherche sont de loin la ressource numéro un chez les jeunes qui recherchent de l'information sur la santé sexuelle, étant utilisés par 71 % des femmes et 60 % des hommes. En comparaison, seulement 28 % des hommes interrogés, et 38 % des femmes, s'adressent à des professionnels de la santé pour de telles questions. Les amis arrivent en troisième place, avec 37 % chez les femmes et 28 % chez les hommes.

Les rapprochements font partie de la vie

Les applications de rencontre sont une solution prisée pour la recherche de partenaires : environ un répondant sur cinq déclare avoir eu sa dernière expérience sexuelle grâce à Tinder ou à Grindr (25 % des hommes et 18 % des femmes).





Plus de la moitié des répondants (53 %) déclarent que leur dernière relation sexuelle a eu lieu avec un partenaire stable, par exemple une personne avec qui ils ont une relation exclusive ou avec qui ils habitent. Toutefois, d'autres répondants indiquent que leur dernier partenaire était soit une histoire d'un soir (12 %) ou un « amant occasionnel » (12 %).

Mettre du piquant

Les produits sexuels destinés à rehausser le plaisir ont aussi la cote : 21 % des répondants ont déclaré utiliser des condoms texturés, et 20 %, des lubrifiants personnels.





Lorsqu'il est question d'accroître le plaisir, les condoms texturés et les lubrifiants personnels devancent le cannabis (7 %), le matériel pornographique (6 %) et l'alcool (8 %), étant chacun utilisés par 8 % des répondants.

Utilisation du condom

L'utilisation du condom chez les jeunes canadiens demeure stable depuis les six dernières années : dans le cadre des sondages réalisés par Trojan en 2013 et en 2019, un peu plus de la moitié des personnes interrogées (52 %) ont indiqué qu'elles avaient utilisé un condom lors de leur dernière relation sexuelle.





en 2019, un peu plus de la moitié des personnes interrogées (52 %) ont indiqué qu'elles avaient utilisé un condom lors de leur dernière relation sexuelle. On note toutefois un changement important chez les femmes en ce qui a trait aux préoccupations liées aux infections transmises sexuellement (ITS). Le nombre de femmes qui déclarent « ne pas être préoccupées du tout » par la possibilité de contracter une ITS a plus que doublé, passant de 20 % en 2013 à 43 % dans le sondage de cette année. Pour sa part, la perspective des hommes est demeurée stable : un peu moins de 30 % des répondants partagent cette opinion.





On assiste actuellement à une hausse des taux d'ITS à l'échelle du Canada ; il est donc important que les hommes et femmes sexuellement actifs soient bien éduqués au sujet des condoms, afin d'éviter les grossesses indésirées et les ITS 1 .





; il est donc important que les hommes et femmes sexuellement actifs soient bien éduqués au sujet des condoms, afin d'éviter les grossesses indésirées et les ITS . Cela vaut particulièrement pour la population canadienne âgée de 20 à 24 ans, car c'est dans cette tranche démographique que l'on observe les taux d'ITS courantes les plus élevés. Dans ce groupe d'âge, de 2007 à 2016, le taux d'infection à la chlamydia a augmenté de 49 %, et celui de la gonorrhée, de 81 %2.

Bien que les jeux de l'amour aient beaucoup changé au fil des ans, les condoms TROJANMC continuent d'offrir une protection de qualité, sans compromis sur le plaisir. Découvrir l'autre et profiter du moment en toute confiance est la clé du plaisir et de la satisfaction!

Financé par TROJANMC, ce sondage exhaustif sur la santé sexuelle des étudiants universitaires canadiens de différentes orientations sexuelles âgés de 18 à 24 ans a été conçu par des chercheurs du Conseil d'information et d'éducation sexuelles du Canada (SIECCAN) et de l'Université de Guelph. Les résultats sont fondés sur les données recueillies auprès de 1 472 jeunes adultes de plus de 50 universités canadiennes lors d'un sondage en ligne de 64 questions. Le sondage a été mené par Léger Marketing.

Pour en savoir plus sur TROJANMC, visitez le site trojan.ca. Pour plus d'informations sur le SIECCAN, rendez-vous à sieccan.org.

1 https://www.cbc.ca/news/health/sti-rates-canada-1.5230987 2 Les infections transmissibles sexuellement au Canada, Mise à jour 2016. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/maladies-et-affections/mise-a-jour-infections-transmissibles-sexuellement-canada-2016.html

