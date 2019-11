Les détenteurs de cartes UnionPay profitent désormais du paiement sans contact aux Galeries Lafayette Haussmann à Paris





- QuickPass, la solution de paiement sans contact d'UnionPay est désormais acceptée sur plus de 700 000 terminaux de paiement à travers l'Europe.

PARIS, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- UnionPay International (« UPI »), fournisseur mondial de premier plan de services de paiement, propose dorénavant aux détenteurs de ses cartes le service de paiement sans contact UnionPay QuickPass au magasin Galeries Lafayette Haussmann de Paris. Avec ce nouvel ajout, le nombre total de terminaux de paiement acceptant le paiement par UnionPay QuickPass en Europe est désormais supérieur à 700 000, une majorité d'entre eux se trouvant en Italie, en Grèce et en France.

Le service est activé sur l'ensemble des terminaux des Galeries Lafayette Haussmann. Il permet aux clients de faire l'expérience du paiement sans contact en posant simplement sur le terminal leur carte à puce UnionPay ou leur smartphone doté de la fonction QuickPass.

Cette innovation ? encore inédite sur le marché français ? a été rendue possible grâce à Crédit Agricole Payment Services et au Crédit Agricole d'Ile-de-France. Le Crédit Agricole, membre fondateur d'UnionPay International et pionnier dans l'acquisition de cartes UnionPay en France, a ainsi renforcé sa relation avec les Galeries Lafayette, l'un des principaux partenaires acceptant le paiement UnionPay en France.

En partenariat avec plus de 2000 institutions à travers le monde, UPI a obtenu l'acceptation de ses cartes dans 177 pays et régions, et leur émission dans 58 pays et régions.

Selon l'Institut chinois de recherche sur le tourisme, près de 3 millions de touristes chinois ont visité l'Europe au premier semestre 2019, soit une augmentation de 7,4 % en glissement annuel. En tant que principal prestataire de paiement auquel recourent les touristes chinois se rendant à l'étranger, UnionPay accorde une grande importance au marché européen. Ainsi, en France, près de 250 000 magasins ? des centres commerciaux, boutiques hors taxes, boutiques d'aéroport, boutiques de créateurs, restaurants et hôtels pour la plupart ? acceptent les cartes UnionPay. De même, environ 80 % des distributeurs de billets en France permettent aux détenteurs de cartes UnionPay de retirer de l'argent. À Paris, tous les magasins situés dans des lieux de shopping réputés, tels que l'Avenue des Champs-Élysées, la Place Vendôme et l'aéroport Paris Charles de Gaulle, acceptent les paiements via UnionPay.

À l'heure actuelle, les services d'UnionPay couvrent 90 % des pays et régions d'Europe. Au premier semestre de cette année, plus de 600 000 nouveaux magasins en Europe ont été équipés pour accepter les cartes UnionPay, augmentant ainsi le taux de couverture locale à 65 %.

« L'Europe est la deuxième destination préférée des touristes chinois après l'Asie ; et la France a toujours été une destination privilégiée », a déclaré Wei Zhihong, directeur du marché et responsable Europe chez UPI. « Les Galeries Lafayette sont l'un de nos partenaires les plus importants en France, et le fait de pouvoir proposer une couverture totale de QuickPass sur leur site d'Haussmann constitue une excellente base pour une collaboration avec d'autres magasins et commerçants de la région à l'avenir. »

À propos d'UnionPay International

UnionPay International (UPI) est une filiale de China UnionPay centrée sur la croissance et le soutien des activités mondiales d'UnionPay. En partenariat avec plus de 2000 institutions à travers le monde, UnionPay International a obtenu l'acceptation de ses cartes dans 177 pays et régions et leur émission dans 58 pays et régions. UnionPay International fournit des services de paiement transfrontaliers de haute qualité, sûrs et abordables à la plus grande base de détenteurs de cartes au monde ; l'entreprise assure des services de proximité adaptés à un nombre croissant de détenteurs de cartes UnionPay et de commerçants dans le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.unionpayintl.com/en

À propos de Crédit Agricole Payment Services

Crédit Agricole Payment Services, une filiale à 100 % du Crédit Agricole, est la filiale du Groupe Crédit Agricole spécialisée dans les services de paiement et, à ce titre, regroupe les activités et l'expertise en matière de paiement du Crédit Agricole. Avec 30 % de part de marché et plus de 40 ans d'expérience, Crédit Agricole Payment Services est leader en France sur le marché des paiements et assure le développement du Groupe Crédit Agricole dans le cadre de ses activités principales. Crédit Agricole Payment Services apporte son soutien actif dans le déploiement de l'acceptation du paiement sans contact avec UnionPay International en France.

À propos de Crédit Agricole d'Île-de-France

Banquier-assureur fort de plus de 1,5 million de clients, le Crédit Agricole d'Île-de-France est présent sur tous les marchés : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises, associations et collectivités publiques. Par nature lié à sa région, le Crédit Agricole d'Île-de-France a toujours pour ambition d'être utile à son territoire, tant par son rôle d'acteur économique majeur qu'à travers le soutien continu d'actions de proximité par ses 52 banques locales. Le Crédit Agricole d'Île-de-France propose l'acquisition d'UnionPay depuis 2006 et compte aujourd'hui près de 7000 commerçants acceptant les cartes UnionPay.

