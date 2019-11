La Lega Serie A et Math&Sport ont présenté le « Football Virtual Coach »





La Lega Serie A et Math&Sport ont présenté aujourd'hui, à l'occasion du « Barça Sports Technology Symposium » à Barcelone, le « Football Virtual Coach », un système innovant qui permet au personnel technique d'optimiser la performance de leurs équipes grâce à l'analyse stratégique en temps réel.

À partir de la deuxième manche de la Serie A TIM 2019/2020, la Lega Serie A équipera tous les gradins d'une tablette sur laquelle sera installé le Football Virtual Coach. Il a été développé par Math&Sport, une start-up italienne incubée (PoliHub ? Université polytechnique de Milan). Le Virtual Football Coach analysera les données provenant des systèmes de poursuite vidéo pour fournir à tout le personnel technique, grâce à l'intelligence artificielle, les indications les plus stratégiques pour optimiser les tactiques ou contrer les stratégies de l'opposant. Les entraîneurs seront en mesure de personnaliser les informations en fonction de leurs stratégies.

« La Serie A TIM est le championnat le plus disputé et le plus difficile au monde. Nos entraîneurs sont connus pour leurs extraordinaires connaissances techniques et stratégiques, mais ils disposeront prochainement d'un nouvel outil pour les aider à prendre des décisions durant le match. Grâce aux compétences italiennes de l'Université polytechnique de Milan, nous serons la première ligue de football au monde à fournir, à l'ensemble des 20 équipes, un soutien d'analyse technique pertinent pendant le match. L'intelligence artificielle, associée au génie et aux compétences de nos entraîneurs, nous permettra de relever le niveau de la compétition, rendant les matchs de la Serie A TIM de plus en plus exaltants et spectaculaires », a déclaré Luigi De Siervo, PDG de la Lega Serie A.

« Nous sommes très fiers du choix fait par la Lega Serie A de se concentrer sur nous et de pouvoir faire un projet italien à 100 %. Nous espérons apporter un meilleur soutien au personnel technique durant les matchs », a affirmé Ottavio Crivaro, fondateur et PDG de Math&Sport.

