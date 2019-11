La révélation du classement des Meilleurs Milieux de Travail en Afrique pour l'année 2019





Roche, Hilti, DHL Express, Novartis, Teleperformance, Vodafone, Resolution Call, Novonordisk, Faurecia, Astrazeneca, Nestlé, Comdata Group, Hyundai, Alten et Averda figurent en tête de liste parmi les meilleures milieux de travail en Afrique pour l'année 2019 selon le prestigieux programme de recherche Meilleurs Milieux de Travail.

Le programme Meilleurs Milieux de Travail est un programme international de certification offrant aux employeurs la possibilité d'en savoir plus sur l'engagement et la satisfaction de leurs employés, de comparer les pratiques des employés par rapport aux normes les plus élevées en matière de conditions de travail et d'honorer ceux qui offrent une expérience de travail exceptionnelle à leurs employés.

Ces entreprises ont reçu des scores remarquables sur plusieurs aspects de leurs milieux de travail tels que le leadership, la culture, les pratiques en matière de ressources humaines et le développement personnelle des employés, ce qui leur a valu d'être reconnues comme les employeurs de choix en Afrique pour l'année 2019. Les résultats du programme de cette année montrent que ces entreprises encouragent une culture axée sur la performance, tout en incitant à la réalisation d'exploits par la collaboration et l'innovation, avec un score moyen d'engagement des employés de 84%, supérieur de 5% par rapport à la moyenne dans différents pays africains. En outre, 88% des employés estiment que leurs entreprises offrent des perspectives de carrière intéressantes, des programmes et des outils de développement et d'apprentissage de premier ordre, ainsi que des conditions de travail attrayantes.

Hamza Idrissi, Coordinateur du Programme Meilleurs Milieux de Travail en Afrique, a déclaré : "Ce classement prouve encore une fois que ces entreprises ont créé un environnement de travail unique et durable ainsi que des conditions de travail exceptionnelles pour leurs employés en Afrique".

#1 Roche:

Hoffmann-La Roche AG est une société multinationale suisse pionnière en soins de santé qui exerce ses activités dans plusieurs pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud. "Roche est une société naturellement axée sur l'être humain. Pour cette raison, nous investissons beaucoup dans le capital humain, ce qui fait de notre société une force dominante", a déclaré M. SEKHRI, Directeur général de Roche Algérie.

#2 Hilti

Hilti est une multinationale qui développe et commercialise des produits pour le secteur de la construction dans plusieurs pays d'Afrique. "Le succès de Hilti réside dans ses employés", a souligné M. VERNOUD, Directeur général de Hilti Maroc.

#3 DHL Express

DHL est un groupe international spécialisé en transport de courriers, colis et courriers express. "Motiver les employés s'avère un grand et long projet qui commence par l'écoute et finit par la reconnaissance et la satisfaction", a dit M. IFRAH, Directeur général de DHL Express Maroc.

#4 Novartis

Novartis est une société pharmaceutique suisse opérant dans plusieurs pays d'Afrique, y compris le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc et l'Egypte. "Je suis fier de faire partie de Novartis et de constater que nos employés développent leurs compétences dans un environnement de travail attrayant", a déclaré M. HARCHAOU, Directeur général de Novartis Algérie.

#5 Teleperformance

Teleperformance est le leader mondial en services professionnels intégrés numériquement, opérant dans nombreux pays d'Afrique et desservant plus de 170 marchés. "L'obtention de notre certification du programme Meilleurs Milieux de Travail pour la seconde année consécutive nous accorde l'opportunité de remercier nos 7300 employés pour leur engagement et d'occuper une position unique en tant qu'employeur de choix en Tunisie", a souligné M. Ducreux, Directeur général de Teleperformance Tunisie.

#6 Vodafone

#7 Resolution Call

#8 Novo nordisk

#9 Faurecia

#10 Astrazeneca

#11 Nestlé

#12 Comdata Group

#13 Hyundai

#14 Atlen

#15 Averda

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique du programme sur le lien suivant : www.bestplacestoworkfor.org.

