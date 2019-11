Avis - Duchesnay Inc. rappelle certains lots de suppléments vitaminiques et minéraux prénataux et post-partum PregVit et PregVit folic 5 en raison d'une erreur d'emballage





OTTAWA, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Santé Canada annonce aux Canadiens et aux Canadiennes que Duchesnay Inc. procède au rappel de certains lots de suppléments vitaminiques et minéraux (pour utilisation prénatale et post-partum) PregVit et de suppléments vitaminiques et minéraux (pour utilisation prénatale) PregVit folic 5 parce que les plaquettes alvéolaires peuvent contenir seulement des comprimés roses (comprimé à consommer en matinée) plutôt que la bonne combinaison de comprimés roses et de comprimés bleus (comprimé à consommer en soirée). L'entreprise estime que le problème affecte un très petit nombre de produits de certains lots (voir le tableau ci-dessous) et non tous les produits.

Il n'y a aucune raison de se préoccuper de la qualité, de l'innocuité ou de l'efficacité des comprimés. Il est toutefois possible que les patients ne consomment pas la bonne combinaison de comprimés roses ou bleus s'ils ont reçu des produits qui sont touchés par cette erreur d'emballage.

Les comprimés roses et les comprimés bleus ne contiennent pas les mêmes ingrédients actifs. Les femmes qui prennent uniquement des comprimés roses ne reçoivent pas les suppléments de vitamines et de minéraux voulus. Plus précisément, les comprimés roses ne contiennent pas d'acide folique, qui est essentiel à la croissance saine d'un bébé à naître et qui aide à réduire certains types d'anomalies congénitales appelées anomalies du tube neural.

Les produits correctement emballés devraient contenir deux plaquettes alvéolaires; chaque plaquette devrait contenir 15 comprimés roses et 15 comprimés bleus. L'entreprise a reçu une plainte selon lequel un produit contenait une plaquette alvéolaire ne comportant que des comprimés roses.

Personnes touchées

Les femmes ayant acheté ou utilisant les produits touchés.

Produits touchés

Produit DIN Lot Date d'expiration PregVit Format 60 02451573 19003 2021-10-31 19001V 2021-09-30 18015V 2021-08-31 18010V 2021-05-31 18012V 2021-04-30 18006V 2020-08-31 18003V 2020-06-30 17019V 2020-05-31 17016 2020-07-31 17002 2020-03-31 16065 2020-02-29 16064 2020-01-31 16045 2019-12-31 16042 2019-12-31 PregVit folic 5 Format 60 02451581 18022 2021-07-31 18007 2020-10-31 18002 2020-09-30 16053 2019-12-31

Conseils aux consommatrices

Examinez votre produit pour vous assurer que l'emballage contient la bonne combinaison de comprimés roses et de comprimés bleus (chaque plaquette alvéolaire devrait contenir 15 comprimés roses et 15 comprimés bleus [voir photos]).

Continuez de prendre chaque jour le nombre de comprimés roses et de comprimés bleus prescrit par votre professionnel de la santé. Obtenez un produit de remplacement auprès de votre pharmacien si la combinaison de comprimés présente dans votre produit est incorrecte. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas à retourner le produit.

Consultez un professionnel de la santé si vous vous inquiétez pour votre santé après avoir utilisé l'un ou l'autre de ces produits.

Si vous avez des questions au sujet du rappel, communiquez sans frais avec Duchesnay Inc. par téléphone, au 1-888-666-0611, ou par courriel, à medicalinfo@duchesnay.com.

Déclarez les effets indésirables ou transmettez vos plaintes à Santé Canada.

Renseignements à l'intention des pharmaciens

Vérifiez les emballages de PregVit et de PregVit folic 5 avant de les distribuer aux patientes.

Ce ne sont pas tous les produits qui font l'objet d'un rappel. Même si l'entreprise a instauré un processus de vérification pour s'assurer que les produits qui ne sont pas touchés par ce rappel sont correctement emballés, la vérification des produits avant la consommation procure une protection supplémentaire.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada surveille le rappel et vérifie que l'entreprise a effectivement corrigé cette erreur d'emballage. Si d'autres problèmes d'innocuité sont découverts, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera les Canadiens au besoin.

Also available in English

