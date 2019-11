HEXO Corp apporte encore plus de transparence sur les licences





GATINEAU, Québec, 15 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) (« HEXO " ou la « Société ») fournit des renseignements supplémentaires concernant les autorisations accordées à son installation de Niagara, en Ontario.



En novembre 2018, avant l'acquisition de Newstrike par HEXO, l'installation de culture de cannabis UP à Niagara était autorisée par Santé Canada et la production dans cette installation a commencé peu après. Le bloc B ? l'espace en question ? figurait dans la demande de licence. En octobre 2018, Santé Canada a demandé des renseignements supplémentaires pour la demande, concernant précisément l'immeuble où se trouve le bloc B. Lorsque la licence a été reçue, l'équipe avait l'impression que le bloc B était inclus dans la faisait partie des installations autorisées. En février 2019, Santé Canada a effectué une inspection de l'installation, incluant le bloc B, et aucune observation n'a été soulevé au sujet de la culture dans cet espace. Cela a renforcé l'hypothèse selon laquelle il s'agissait bien d'un espace de culture sous licence.

Le 30 juillet 2019, peu après la clôture de l'acquisition de Newstrike Brand Ltd., HEXO a découvert que du cannabis était cultivé dans le bloc B, qui n'était pas convenablement autorisée. La direction d'HEXO a immédiatement cessé ses activités de culture et de production dans l'espace sans licence. La Société a immédiatement informé Santé Canada et l'organisme de réglementation était satisfait des mesures correctives mises en place par la direction de HEXO. La Société est confiante que tous les produits cultivés et produits dans toutes ses installations sont cultivés selon les normes de qualité les plus strictes et selon toutes les procédures d'exploitation normalisées. Comme mesure supplémentaire d'assurance de la qualité, le chef de l'exploitation d'HEXO a personnellement inspecté et certifié toute marchandise destinée à la vente provenant de cette installation. La totalité de l'inventaire sur place était, à ce moment-là, pas à expédier et devait être détruit.

« HEXO se consacre à la production de produits de haute qualité auxquels les Canadiens peuvent faire confiance », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur de HEXO. « Dès que nous avons découvert une culture de cannabis dans une zone insuffisamment autorisée de l'établissement de Niagara, nous avons immédiatement cessé toute activité et en avons avisé Santé Canada. Bien que nous soyons déçus de ce que nous avons découvert, nous assumons la responsabilité de tout enjeu avec les produits UP avant l'acquisition. »

Aujourd'hui, l'installation n'est plus opérationnelle. Le 24 octobre 2019, HEXO a annoncé qu'elle procédait à une restructuration et à une réduction progressive de ses activités à Niagara. Le cannabis UP est maintenant cultivé à l'installation principale de HEXO à Gatineau, au Québec, ainsi qu'à Brantford, dans une installation de culture intérieure, et la Société conserve la capacité de réintégrer l'installation de Niagara si la demande augmente. Le 28 octobre 2019, la Société a annoncé l'obtention de nouvelles licences, dont de nouvelles licences pour la recherche, pour son centre d'excellence de Belleville, et pour la vente de nouvelles catégories de cannabis.

HEXO fait le choix d'agir de façon proactive dès maintenant, ayant appris récemment que de fausses informations circulent pour tenter de nuire à la réputation de l'entreprise. HEXO a estimé faire preuve de diligence afin de s'assurer que les parties prenantes disposent d'informations exactes et factuelles.

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. Grâce à sa stratégie commerciale en étoile, HEXO Corp s'associe à des entreprises du Fortune 500, leur apportant la valeur de sa marque, sa technologie d'isolement des cannabinoïdes, son infrastructure sous licence et son expertise en réglementation, et tirant parti à son tour de leurs réseaux et capacités de distribution. HEXO Corp, l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, exploite des installations en Ontario et au Québec. La Société connaît également une croissance internationale, avec une présence en Grèce pour établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. L'entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com .

