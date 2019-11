La plantation commémorative de tulipes Libération75 attend maintenant l'arrivée du printemps





OTTAWA, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Le Festival des tulipes du Canada, en compagnie de KLM Royal Dutch Airlines, de la Commission de la capitale nationale (CNC) et de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, est fier d'annoncer qu'un million cent mille tulipes Libération75 orange en forme de couronnes fleuriront au printemps 2020 dans tout le Canada, en hommage aux 1,1 million de Canadiens qui ont servi durant la Seconde Guerre mondiale il y a 75 ans.

Ce 11 novembre 2019 a marqué la fin des ventes de bulbes de tulipes pour la campagne de plantation commémorative Libération75. Avec le soutien de la Légion royale canadienne, des bulbes de tulipes Libération75 ont été plantés dans des centaines de villes et villages dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, même si certains ont dû être plantés à l'intérieur, dans les régions les plus au nord du pays.

La participation au programme de plantation cet automne s'étend des aînés aux écoliers. L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas et le Festival canadien des tulipes ont produit et offrent maintenant un guide pédagogique gratuit pour expliquer l'histoire commune du Canada et des Pays-Bas, y compris le rôle crucial joué par le Canada dans la libération du pays.

Ce guide pédagogique ainsi que 75 des bulbes de tulipes Liberation75 ont été envoyés à 1 100 écoles à travers le Canada. Un jardin de tulipes Libération75 a été planté dans le parc des commissaires de la CCN sur les rives du lac Dow, site du prochain festival canadien des tulipes qui se tiendra du 8 au 18 mai 2020. Ce jardin de tulipes ne sera qu'un des bijou à découvrir parmi les 1,1 million de tulipes Libération75 planté d'un océan à l'autre.

SOURCE Festival canadien des tulipes

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 11:45 et diffusé par :